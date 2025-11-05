【ノエル群馬高崎店OPEN】“下請け”という名の搾取構造を壊す。YouTube集客で職人の価値を最大化する『ミワの庭』が手がけるノエル群馬高崎店がついにOPEN

株式会社ノエル

YouTubeチャンネル「ミワの庭」を運営し、外構・エクステリア業界で急成長を遂げる株式会社ノエル（本社：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、フランチャイズの新店舗として「ノエル群馬高崎店」をオープンします。これは、同社が推進する「エンドユーザー直結ビジネスモデル」の関東圏における重要な拠点となります。重層下請け構造がもたらす不利益をYouTubeによるダイレクト集客で解消し、職人やデザイナーの価値を最大化するこのモデルは、業界の働き方改革と人材確保に繋がる新たなスタンダードを提示します。

【なぜ、腕の良い職人は疲弊し、業界を去っていくのでしょうか】

その手から生み出される仕事は、緻密で、美しい。

長年の経験に裏打ちされた技術は、顧客の想像を遥かに超え、単なる構造物を芸術の域へと高めていきます。

彼らこそ、日本の建設業界を支える「職人」です。

しかし、その彼らの多くが、自らの価値に見合った正当な評価と報酬を得られていないとしたら、あなたはどう思うでしょうか。

そして、その結果として業界全体が疲弊し、未来を担うべき若者たちが離れていっているとしたら。



これは、日本の建設業界が長年抱え続けてきた、深刻かつ構造的な病巣、「重層下請け構造」の物語です。

「この業界に足を踏み入れて最初に感じたのは、どうしようもない違和感でした。元請けがいて、下請けがいて、さらに孫請けがいる。仕事が下に流れるたびに中間マージンが抜かれ、実際に汗を流して現場で価値を生み出している職人さんの手元に残る利益は、ごくわずか。彼らは常に価格競争と厳しい納期に晒され、疲弊していく。一方で、お客様は幾重にも上乗せされた高額な費用を支払っている。誰も幸せにならないこの仕組みは、一体何なのだろうか、と」

そう語るのは、株式会社ノエル代表の三輪禎希氏。

YouTubeチャンネル「ミワの庭」で月100件以上の問い合わせを獲得し、設立わずか1年でFC30店舗超のネットワークを築き上げた、業界のゲームチェンジャーです。

彼が指摘する問題の本質は、極めてシンプルです。

それは、多くの職人や小規模な工務店が、自ら顧客を獲得する「集客力」を持たないという点にあります。

集客を元請けに依存せざるを得ない限り、彼らは価格と納期の決定権を持てず、弱い立場に甘んじるしかありません。

この力関係が、業界全体の生産性を低下させ、技術継承の断絶や深刻な人材不足を招く、負のスパイラルの根源となっているのです。



この旧態依然とした業界構造に、デジタルネイティブ世代の視点から風穴を開けるべく、ノエル社は一つの革命的なビジネスモデルを実装しました。

そして今、その思想は「ノエル群馬高崎店」という新たな拠点を経て、日本の中心へと広がり始めようとしています。

【武器はYouTube。顧客と職人を“ダイレクト”に繋ぐという発明】

ノエル社が業界にもたらした最大のイノベーション。

それは、YouTubeという動画プラットフォームを駆使し、顧客と職人（加盟店）を直接結びつける「エンドユーザー直結モデル」を確立したことにあります。



「なぜYouTubeだったのか。それは、他のどんなメディアよりも、私たちの“本気”と“専門性”を、深く、そして正確に伝えることができたからです」と三輪氏は言います。



ノエルのYouTubeチャンネル「ミワの庭」は、単なる施工事例の紹介動画ではありません。

それは、「家づくりで後悔する人を一人でもなくしたい」という三輪氏の哲学に基づき、プロが持つ専門知識を惜しみなく公開する“オンラインの教科書”なのです。

「例えば、『ハウスメーカー経由の外構工事で、なぜ20～30%もの中間マージンが発生するのか』『予算300万円で実現できる、本当に価値のある外構プランとは何か』といった、これまで業界がブラックボックス化してきた情報を、私たちはすべてオープンにしました。この誠実な情報発信が、家づくりで悩み、真剣に情報を求めるお客様の心に響き、絶大な信頼関係を築くことに繋がったのです」



この信頼関係こそが、ノエル社のビジネスモデルの生命線です。

チャンネルを通じてノエルのファンとなった顧客は、「ミワの庭が言うなら間違いない」という高い熱量を持って問い合わせてきます。

彼らは、もはや単なる価格で業者を選ぶ消費者ではないのです。

ノエルの価値観を共有し、共に最高の家づくりを目指す「パートナー」なのです。



この「ファン化した顧客」を、ノエル本部は全国のFC加盟店へとダイレクトに繋ぎます。

これにより、加盟店は、従来のビジネスモデルが抱えていた三重の苦しみから解放されます。



第一に、「集客の苦しみ」からの解放です。

加盟店は、自ら不慣れな営業活動に奔走する必要がありません。

本部の強力なマーケティング力によって、質の高い顧客が安定的に紹介されます。

第二に、「価格競争の苦しみ」からの解放です。

顧客はすでにノエルの価値を理解しているため、無意味な値引き交渉が発生しにくくなります。

加盟店は、自らの技術と提案に自信を持ち、適正な価格で仕事を受注できるのです。

第三に、「中間マージンという搾取」からの解放です。

元請けが存在しないため、中間マージンはゼロ。

顧客から得た利益の大部分を、自社の収益として確保することができます。

このモデルは、これまで集客手段を持たなかった職人たちに、「YouTube」という現代の武器を与えることで、業界の力関係を逆転させ、職人が主役となる新しい経済圏を創り出したのです。

【高利益率と働きがい。加盟店が得る、揺るぎないメリット】

「ノエル群馬高崎店」のオープンは、この革新的なビジネスモデルが、より多くの職人やデザイナーにとって、現実的な選択肢となったことを意味します。

ノエルのフランチャイズに加盟することで、彼らは具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。

その最大のメリットは、言うまでもなく「圧倒的な高利益率」です。

「私たちのモデルでは、中間マージンが一切発生しません。例えば、お客様から300万円の工事を受注した場合、その利益の大部分が加盟店様の収益となります。これは、下請けの仕事では決して実現できない水準です。さらに、私たちのYouTubeチャンネルを見て来られるお客様は、すでにある程度の予算感を理解してくださっているため、平均顧客単価が約300万円と、業界平均よりも非常に高い。これも、加盟店様の収益性を大きく向上させる要因となっています」



さらに、スケールメリットによる「コスト削減」も、利益率を押し上げます。

「FCネットワーク全体で、建材メーカーから大量に資材を共同購入するため、個々の工務店が仕入れるよりも遥かに安価に、高品質な資材を調達できます。私たちは、オリジナルブランドのタイルや人工芝なども開発しており、他社にはない競争力のある価格で、デザイン性の高い提案が可能になります」



しかし、加盟店が得られるのは、金銭的な利益だけではありません。

それ以上に重要なのが、「働きがい」と「誇り」の回復です。

下請けの仕事は、多くの場合、元請けの指示通りに作業をこなすだけの、創造性の低いものになりがちです。

しかし、ノエルのモデルでは、加盟店が主役です。



「私たちがお繋ぎするのは、ノエルのファンになってくださった、熱意あるお客様です。加盟店のデザイナーや職人は、お客様と直接対話し、その想いを汲み取り、自らの専門性と創造性を最大限に発揮して、最高の空間を創り上げていく。言われたことをやるだけの作業員ではなく、お客様の夢を形にするクリエイターとして、正当に評価され、感謝される。これこそが、この仕事の本来の醍醐味であり、私たちが加盟店の皆様に取り戻してほしいと願う、本当の価値なのです」

【群馬から、日本の建設業界を変える。これは、未来への投資です】

「ノエル群馬高崎店」のオープンは、単なる一店舗の開業ではありません。

それは、株式会社ノエルが提唱する「職人が正当に評価される社会」というビジョンが、関東圏における重要な拠点を持ち、日本の建設業界全体へと広がっていく、その第一歩を印すものです。



このモデルが普及することで、業界はどのように変わっていくのでしょうか。

まず、腕の良い職人やデザイナーが、経済的に豊かになります。

彼らが自らの仕事に誇りを持ち、その魅力を次世代へと伝えていくことで、深刻な人材不足と後継者問題に歯止めがかかるでしょう。

そして、顧客は、中間マージンという“見えないコスト”から解放され、適正な価格で、本当に価値のあるサービスを受けられるようになります。

家づくりにおける「後悔」は、着実に減っていくはずです。



「私たちは、単にFCの店舗数を増やしたいわけではありません。私たちの価値観に共感し、業界の未来を共に創っていきたいと願う、志の高いパートナーを求めています。群馬高崎店のオープンを皮切りに、この静かな革命の輪を、日本全国へと広げていきたい」と三輪氏は、その決意を語ります。



もし、あなたが今、建設業界の旧態依然とした構造に疑問を感じ、自らの技術と情熱が正当に評価される場所を探しているなら。

あるいは、企業の働き方改革や、日本のものづくりの未来に関心を持つビジネスパーソンであるなら。

ぜひ、株式会社ノエルのこの挑戦に、注目してほしいと願います。

これは、一企業の成長物語ではないのです。

日本の建設業界の未来を賭けた、壮大な社会実験なのですから。

【後悔しない家づくりのための必見動画リスト】

株式会社ノエルのYouTubeチャンネル「ミワの庭」より、特にこれから家を建てる方に見ていただきたい動画を厳選しました。

【保存版】家づくりで貴重な外構・エクステリア・お庭づくりの教科書【一覧】

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFqfypKxr58LIYnZ8uArYE-n

後悔しないためのポイントを実際に現場で住宅のプロと紹介🏠

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFrsRfJn4COp-QvU0fXDVbYI

【50万～1000万】予算別のおしゃれな外構プランシリーズ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrtjRctQEFpN6JMsjeR_vT_IdOVs4Db2

【外構に関するご相談・お問い合わせはこちら】

株式会社ノエルでは、全国の施主様からのご相談を随時受け付けております。ハウスメーカーとの打ち合わせでお悩みの方、適正な予算が知りたい方など、お気軽にご連絡ください。

【株式会社ノエル 会社概要】

会社名：株式会社ノエル

サービス名：外構・エクステリアの設計施工

代表者名：三輪禎希

所在地：〒491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺坊ケ池18-1

お問い合わせ：https://noel-garden.jp/contact/

電話番号：0586-85-5764

メールアドレス：info@noel-garden.jp