人流マーケティングツール「マチレポ」をメジャーアップデート「潜在エリア分析機能」を新たに搭載

株式会社Agoop

ソフトバンク株式会社の子会社で、位置情報を活用したビッグデータ事業を手がける株式会社Agoop（アグープ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：加藤有祐、以下「Agoop」）は、人流マーケティングツール「マチレポ(https://agoop.co.jp/service/machirepo/)」のメジャーアップデートを、2025年11月5日に実施しました。

本アップデートにより、お客さまは、指定した条件に基づいて任意のエリアの潜在的な傾向を可視化し、来訪者分析などをより迅速に行えるようになります。

【アップデート概要】

■「潜在エリア分析機能」の追加

お客さまが設定した条件に基づいて、地図上の任意のエリアをメッシュ単位で集計し、ランキングに応じて色分け表示できる「潜在エリア分析機能」を新たに追加しました。

複数の条件を組み合わせることで、対象エリアの潜在的な傾向を多角的に可視化できます。

また、分析条件と対象エリアを設定した後は、指定したメッシュサイズに基づく結果をCSV形式でダウンロードすることも可能です。※

今回のアップデートで新たに追加した「潜在エリア分析機能」により、「マチレポ」は、これまでの来訪者分析や通行量分析に加えて、エリアの潜在力を可視化する“発見型分析ツール”としての機能を強化しました。

出店候補地の選定、観光エリアの可能性の把握、地域戦略の立案など、多様な用途における高度な分析での活用に貢献します。



Agoopは今後も、人流データと分析技術を通して、企業や自治体がよりスマートに意思決定できる環境づくりを支援していきます。



※本機能はご契約内容によってご利用いただけない場合があります。

■アップデート実施日

2025年11月5日（水）

■ マチレポについて

「マチレポ」は、位置情報データを活用して人々の流れを可視化し、小売・飲食業や、まちづくり、観光、防災などの広範囲な分野でビジネス課題解決の意思決定を支援しています。

その他の機能や活用例は、「マチレポ」のサービス紹介ページをご覧ください。

https://agoop.co.jp/service/machirepo/

「マチレポ」を14日間無料でお試しいただくことができます。無料トライアルはこちら(https://agoop.co.jp/service/machirepo/)。

■Agoopについて

Agoop（アグープ）は、位置情報ビッグデータを活用する先進的企業であり、スマホアプリから大量の位置情報・センサー情報を集積して独自の技術で解析することで人の動きを見える化し、「流動人口データ/マチレポ/コンプレノ」などのビジネスに新しい視点をもたらす価値ある情報を提供しています。

Agoopの「流動人口データ」は、同意を得たユーザーのスマホアプリから収集される位置情報データを、秘匿加工を行った上で提供しているもので、これまでにさまざまな企業や自治体の支援を行っています。高精度かつ鮮度の高い情報を分析・活用することで、日々変化する人の動きを把握することが可能となり、まちづくりや観光振興、災害対策、商圏分析などにおいて、正しい意思決定を迅速に行うことができます。

https://agoop.co.jp/

※ このプレスリリースに記載されている社名および商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※ このプレスリリースに記載されている情報は発表日時点のものであり、予告なく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。