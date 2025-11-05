【何が届くか毎月ワクワク｜カレーのサブスク】名店レストランの有名シェフが監修したカレーを毎月お届け！サブスク専門のECモール subsc（サブスク）で新メニューをスタート

株式会社現代経営技術研究所

株式会社 現代経営技術研究所（本社：東京都文京区、代表取締役所長：大槻裕志）が運営するサブスクリプション形式（月額制）のオンラインショッピングモール subsc ( https://subsc.jp/ ) にて、新メニューが本日2025年11月5日（水）よりスタート致しました。

■ 有名シェフ監修！カレーのサブスクがスタート

- 「何が届くか毎月ワクワク」“毎月１回・定額” で商品をお届けする「サブスクリプションボックス／定期便」専門のオンラインショッピングモール。- GODIVA、PIERRE MARCOLINI、明治屋ストアー、人形町今半などの有名店から、こだわりの専門店のサブスクなど、100種類以上のサブスクを販売中。- いつでもかんたんに継続購入を停止・解約することができます。１回ご利用後の解約や、スキップ（１回お休み）も可能です。

日本国内の名だたる銘店レストランの、そうそうたる顔ぶれの有名シェフが監修した絶品カレーを毎月お届け！

■ どんなカレーが届くか、毎月ワクワク

有名シェフが監修したカレーを毎月1種 x4個お届け（画像はイメージです）

■ 月別のお届け例

《セット内容》

レトルトカレー1種 x4個（月替わり）



《 月別のお届け例 》

- ラ・ロシェル 坂井 宏行 監修『フレンチシェフの深みビーフカレー』- アルポルト 片岡 護 監修『イタリアンベジタブルカレー』- パレ ド オール 三枝 俊介 監修『ショコラティエが作ったカカオカレー』- エクティル 川本 紀男 監修『フレンチレストランの欧風カレー』- 神戸精養軒 井上 康信 監修『トマトベースのビーフカレー』- モルソー 秋元 さくら 監修『国産牛すじ赤ワイン煮込みカレー』- 乃木坂 しん 石田 伸二 監修『お出汁をきかせたビーフカレー』- マルコ・パオロ・モリナーリ 監修『野菜ごろごろイタリアンカレー』- レストランリューズ 飯塚 隆太 監修『果物で煮込んだビーフカレー』- モナリザ 河野 透 監修『ブイヨン煮込みのフレンチカレー』など

どんなカレーが届くかは毎月のお楽しみ。個性あふれる本格派カレーを月替わりでお楽しみください！

【カレーのサブスク】名店レストランの有名シェフ監修！レトルトカレーが毎月届く定期便

subsc 直営ストア

［月額 3,180円／送料・消費税込み］

※ 配送対象地域：沖縄県・離島を除く

詳細を見る :https://subsc.jp/products/272



どんなカレーが届くか毎月ワクワク。

自分へのご褒美や、大切な方へのギフトに、有名シェフが監修したカレーが届くサブスクぜひご利用ください。

