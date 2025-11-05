台湾発・ポケットサイズのコーヒーメーカー「Mini Press」がMakuakeにて日本初上陸！

Enishi Trading

Enishi Trading（エニシトレーディング）は、海外のクラウドファンディングサイト「FlyingV」「Indiegogo」にて総額約1,500万円の資金調達を達成した、台湾発のポケットサイズコーヒーメーカー「Mini Press」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて2025年11月4日（火）より開始し、公開後20分で目標金額を達成しました。

https://www.makuake.com/project/minipress/

Mini Pressは、コーヒー粉とお湯さえあれば、手軽で本格的なコーヒーが楽しめるペン型の超軽量なコーヒーメーカーです。シンプルな見た目とコーヒー以外にも使えるマルチドリンク対応で、世界で注目を集めた本製品が、ついに日本に初上陸。

「Mini Press」の主な特長

1. 究極の手軽さ！粉を入れる→お湯を注ぐ→かき混ぜてプレスするだけ

粉を入れる、お湯を注ぐ、かき混ぜてプレスする、のシンプルなステップ

使い方は「粉を入れる」「お湯を注ぐ」「かき混ぜてプレスする」だけのシンプルな3ステップ。本体の8分目まで（約15g）コーヒー粉を入れ、お湯を注いで4～5分待ち、プレスするだけで、誰でも簡単に安定した味のコーヒーを淹れることができます。忙しい朝や仕事の合間でも、手間をかけずに本格的な一杯を楽しめます。

2. 卵1個分の軽さ！幅2.6cmのポケットサイズで持ち運び自由自在

重量わずか65gと、一般的な卵1個分とほぼ同じ軽さを実現。幅2.6cmのスリムなペン型デザインで、カバンの隙間にも、すっと収まります。オフィスやキャンプ、登山、旅行先など、どこへでも気軽に持ち運んで、淹れたての味をお楽しみいただけます。

3. コーヒーだけじゃない！紅茶やハーブティー、コールドブリューも楽しめる多様性

紅茶を入れたMini Pressをホットミルクに入れてミルクティー、ハーブティや緑茶も。

「Mini Press」はコーヒーだけでなく、紅茶やハーブティー、緑茶など、様々な茶葉にも対応しています。その日の気分に合わせて、お好みのドリンクを作ることが可能です。

開発の背景

きっかけは台湾のあるデザイン会社での壊れたフレンチプレス。



コーヒーの染みと混ざり合い、デザイナーの机の上に置かれていた。

これがMini Press開発の出発点となった。

「フレンチプレスは割れやすい、持ち運びには重い。もっと手軽に、場所を選ばずコーヒーを楽しめないだろうか？」

そんな日常の小さな悩みから「Mini Press」の開発はスタートしました。

「ポケットサイズで、美味しく、デザインも良いツール」 を目指し、フィルターの試行錯誤は23回、スタンドの改良は17回 にも及び、試作に試作を重ね、どこでも「自分だけの一杯」を楽しめる、究極にシンプルなコーヒーメーカーが誕生しました。

製品仕様

プロジェクトのリターン

【セット早割 35%OFF】 Mini Press ×2個 11,030円（50名様限定）

【超超早割 30%OFF】 Mini Press ×1個 5,940円（50名様限定）※完売

【超早割 25%OFF】 Mini Press ×1個 6,360円（150名様限定）

※ギフトボックスに入れてお届けします。

※その他にも複数のリターンをご用意しております。

※一般販売予定価格 8,480円

実行者について

外出先での飲み物に『もう少し何か…』と感じる。そんな日常の小さな妥協をなくしたいという想いから、本プロジェクトを開始しました。軽さ、デザイン性、手入れの簡単さを兼ね備えた「Mini Press」が、皆様の毎日を少しだけ豊かにするきっかけになることを願っています。