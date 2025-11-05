持ち運び革命！Husbzortから超薄型8mm・MagSafe対応モバイルバッテリーが新登場
Husbzortは、iPhone 12～17シリーズ対応のマグネット式ワイヤレスモバイルバッテリーを、期間限定で特別価格3299円（通常価格16499円）にて販売いたします。さらに、購入者には7％のポイント還元も実施。薄型・軽量・コンパクト設計に加え、高速充電や安全性も兼ね備えた、日常から出張・旅行まで頼れる一台です。
MagSafe対応で落下・ズレを防止
Husbzortのモバイルバッテリーは、MagSafe対応のiPhone 12～17シリーズに最適化。高品質の強力マグネットが端末をしっかりホールドし、ズレや落下を防止します。コード操作の手間もなく、快適に持ち運び充電が可能です。
20W急速充電 & 有線無線対応
Type-Cポートでは20WのPD高速充電に対応。さらに、MagSafeで最大15Wのワイヤレス急速充電を実現し、iPhoneだけでなくAndroidスマホやイヤホンなど幅広いUSB機器をスピーディに充電できます。
LED残量表示で充電状態を可視化
4つのLEDインジケーターでバッテリー残量を正確に表示。三角型LEDランプはカラーで充電状態をお知らせし、ストラップ穴付きで持ち運びも便利です。
安全性と信頼の3年保証
PSE認証取得済みで、過充電・短絡防止など多重保護回路を搭載。独自開発の放熱板とAI温度制御により発熱を抑制し、安心して長期間使用できます。3年保証付きで、ギフトとしても最適です。
【キャンペーン詳細】
- 対象商品：Husbzort マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー
- 通常価格：16,499円 → キャンペーン価格：3,299円
- ポイント還元：7％
- キャンペーン期間：2025年11月5日～2025年11月18日
- 購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPM6NXKV?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPM6NXKV?th=1)
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPM6NXKV?th=1
さらに、11月6日～8日限定で、もう一つのHusbzortモバイルバッテリーも特別価格2723円（通常価格4499円）、ポイント1％還元のキャンペーンを実施。
購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD6L6CMF(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DD6L6CMF)
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com