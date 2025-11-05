高品質ケラチントリートメント×最新美髪機器の相乗効果で叶える艶髪体験

株式会社HYS

髪質改善専門サロン「Glossy Hair Tokyo」（運営：株式会社HYS｜代表取締役：山下 泰史）は、表参道のシェアサロン「GO TODAY SHAiRE SALON 表参道店」内に拠点を構え、ケラチントリートメントに特化した湿気・うねり・広がり対策を専門とする髪質改善サービスを提供しています。

このたび、サロンが所属するシェアサロンに導入された最新美容家電を活用し、従来以上の艶やかな美髪効果をお客様に提供します。高品質トリートメントと最先端の美髪機器のコラボレーションにより、髪質改善の効果をさらに高め、潤いと輝きに満ちた仕上がりを実現します。

キャンペーン概要

名称・内容: 「GO TODAY SHAiRE SALON by Panasonic Beauty」コラボレーション

（国内最大級のシェアサロン「GO TODAY SHAiRE SALON」表参道店が、美容家電ブランド＊Panasonic Beauty＊とのコラボ店舗としてリニューアル）

期間: 2025年11月1日よりスタート （※常設展開のため終了日未定）

実施場所: GO TODAY SHAiRE SALON 表参道店（Glossy Hair Tokyoが所属）

所在地: 東京都渋谷区神宮前4-25-15 エスポワール表参道B1F

本キャンペーンは、フリーランス美容師向けシェアサロンのパイオニアであるGO TODAY SHAiRE SALONと、パナソニック株式会社の美容家電ブランド「Panasonic Beauty」との共同企画です 。表参道店がコラボレーション拠点として生まれ変わり、美容師とお客様が最新美容家電を共有体験できる新しいサロン空間が誕生しました 。

導入機器と特長

本コラボサロンでは、Panasonic Beautyの”最新ドライヤー「ナノケア アルティメイト (nanocare ULTIMATE)」”をはじめとするヘアケア家電が利用可能です 。

主な特長は次のとおりです：

速乾性能: 高速回転モーター＆新速乾ノズルにより従来比約1.5倍の速乾性を実現 。広範囲に強い風を送り、ドライ時間を大幅短縮します。短時間で乾かせるため、髪への熱負担も軽減します。

うるおい効果: 水分発生量10倍の「高浸透ナノイー」を搭載 。微細な水分イオンがキューティクルの奥まで浸透し、髪の内側から潤いを与えます。その結果、パサつきを抑えしっとりまとまる艶髪へ導きます 。

低温ケア: 約60℃の低温風モード（スカルプモード）を搭載 。過度な高温を抑えて地肌や髪に優しく乾かせるため、ダメージを防ぎつつ美しい仕上がりをサポートします。

美髪テクノロジー: ナノイーに加え、マイナスイオンやミネラルイオンも発生。髪の静電気や広がりを抑え、キューティクルを引き締めることで、さらなる艶と指通りの良さを実現します。

参考: Panasonic Beauty製ドライヤーは、ナノイー（水分イオン）・ミネラル（亜鉛イオン）・マイナスイオンの3成分をコントロールし、髪悩みに合わせたケアが可能 。

また、サロン内にはストレートアイロンやカールアイロン等の最新ヘアケアデバイスも展示されており、ご自身で自由にお試しいただけます 。高機能ドライヤーで乾かした後にアイロンでスタイリングするといった、トータルな美髪体験をその場で体感できます。

体験方法・対象条件

Glossy Hair Tokyoをご利用いただく全てのお客様が、本キャンペーンの恩恵を受けられます。特別な応募条件や追加料金はありません。通常の施術予約をしてご来店いただければ、施術中や待ち時間に導入機器をご体験いただけます 。

対象: Glossy Hair Tokyo含むコラボサロン（表参道店）来店者全員

予約: 完全予約制（公式WEBサイト等から事前予約を受付）

費用: 無料（機器体験は施術サービス内で提供され、追加料金は発生しません）

体験内容: サロン滞在中、お席で自由にドライヤーやアイロンをお試し可能 。使い方は担当スタイリストがサポートいたしますので、ご安心ください。

(※Glossy Hair Tokyoの予約は公式サイトで承っております。定休日や空き状況は別途お問い合わせください。)

主催・協力企業情報

Panasonic Beauty: パナソニック株式会社の美容家電ブランド。ドライヤー「ナノケア」シリーズなどプロも愛用する高性能機器を展開 。今回のコラボ機器を提供。

GO TODAY SHAiRE SALON: 株式会社GO TODAY SHAiRE SALONが運営する国内最大級のシェアサロンプラットフォーム 。全国60以上の店舗に1,200名超の美容師が在籍し、独立美容師の自由な働き方と充実設備を両立する場を提供 。表参道店は当コラボ店舗の拠点。

ケラチントリートメント×最新機器による相乗効果

Glossy Hair Tokyoの強みである「NY発の安心ケラチントリートメント」と、最新ドライヤーをはじめとする美容機器の組み合わせによって、髪質改善効果が飛躍的に高まります。

当サロンで提供しているケラチントリートメントは、ホルムアルデヒド不使用で安全性が高く、効果が2～4ヶ月持続する国際品質の髪質改善メニューです 。湿気やダメージによるうねり・広がりを抑え、朝のスタイリング時間を劇的に短縮できると20～40代の女性に好評をいただいております 。

今回導入されたナノケアドライヤー等の先進機器を施術プロセスに取り入れることで、トリートメント成分の浸透・定着を促進し、さらにツヤと潤いを引き出すことが可能になりました。例えば、

トリートメント後のブローにナノケアドライヤーを使用することで、髪内部に水分を閉じ込めながら素早く乾かし、キューティクルを整えて輝くような艶髪に仕上げます。

低温風で丁寧に乾かすことで髪へのダメージを最小限に抑え、せっかくの髪質改善効果を損なうことなく持続させます。

仕上げにマイナスイオン効果で静電気を抑えた髪は指通りなめらか。湿度の高い日でもまとまりやすく、手ぐしで整うシルクのような髪を実感いただけます。

Glossy Hair Tokyoでは、「髪が変われば、人生が変わる」との信念のもと、お客様の毎日の髪ストレスをゼロにするサービスを追求しています 。高品質トリートメントと最新機器の相乗効果で生まれる感動の艶髪体験を、ぜひ一人でも多くの方に体感していただきたいと考えております。

ご予約・お問い合わせ

本キャンペーンでの施術体験をご希望の方は、Glossy Hair Tokyo公式WEBサイト(https://glossyhair.tokyo)にてご予約ください 。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。高性能ドライヤーによる仕上がりの違いを実感し、翌朝から扱いやすい理想の艶髪を手に入れましょう。

予約ページ: 公式サイト(https://glossyhair.tokyo)内「予約する」ページ（24時間受付）

アクセス: 明治神宮前駅から徒歩1分／表参道駅・原宿駅から各徒歩5分 （表参道店内）

