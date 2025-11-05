「楽天Edy」、山形県を中心に展開するスーパーマーケット「ヤマザワ」で多機能チャージ機での銀行口座チャージが可能に

楽天ペイメント株式会社

株式会社ヤマザワ（以下「ヤマザワ」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、山形県を中心にヤマザワが運営するスーパーマーケット「ヤマザワ」68店舗（注1）に設置している多機能チャージ機（以下「本チャージ機」）において、本日より、「J-Debit」（注2）対応金融機関の銀行口座（注3）から、「楽天Edy」への直接チャージが可能になることをお知らせします。

サービス開始により、利用者は現金を用意せずに「楽天Edy」にチャージすることが可能になります。また、いつでも手数料無料で、ATMのようにキャッシュカードを挿入して暗証番号を入力するだけで手軽にチャージすることができます。

サービス開始を記念して、2025年11月5日（水）から11月30日（日）まで、「楽天Edy銀行口座チャージスタートキャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に店舗に設置している本チャージ機において、対象金融機関の銀行口座（注3）から「楽天Edy」に5,000円以上チャージした方全員に、「楽天Edyギフト」100万円分を山分けで進呈します。

ヤマザワは、2022年12月よりキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」、2024年3月より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」およびIC型電子マネー「楽天Edy」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天Edy」の新たなチャージ方法を追加することで、利用者のさらなる利便性向上を目指します。

ヤマザワと楽天ペイメントは、今後も利用者の満足度向上に努めていきます。

（注1）2025年11月5日時点

（注2）「J-Debit」は、日本電子決済推進機構が推進する、キャッシュカードで支払い・キャッシュアウトができるサービスです。

https://jeppo.jp/jdebit/

（注3）対象金融機関は順次追加予定です。本チャージ機の「銀行口座からチャージする」ボタンを押下すると表示される「主な金融機関」、または詳細ページをご確認ください。

https://edy.rakuten.co.jp/howto/charge/high_g/jdebit/

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/693_1_72c8b8810f65e17b5d01b1434b0a809a.jpg?v=202511051157 ]

■銀行口座チャージ操作方法

【株式会社ヤマザワについて】https://yamazawa.co.jp/

山形県・宮城県・秋田県に68店舗のスーパーマーケットを展開（2025年11月5日時点）し、お買い物しやすい店作りを軸に地域の皆様に新鮮で安全・安心な商品を提供しています。また、東北の企業のひとつとして様々な地域行事に参加するとともに、未来を担うこどもたちの教育・スポーツ支援や自然環境保全など、積極的な社会貢献活動を行っています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上