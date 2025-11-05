世界初の“Physical AI”医療プラットフォームへ――「プロジェクトHawaii」にAIBM・エジソンエーアイ・ビーマップが挑む

ＡＩバイオメディカル株式会社

東京発：AIバイオメディカル株式会社（AIBM、代表取締役社長 CEO：櫻田 伸一）、株式会社エジソンエーアイ（代表取締役：山浦 真由子）、株式会社ビーマップ（代表取締役社長：杉野 文則）は、デジタルツインとバイオ3Dプリンターをリアルタイムに連携させる「Physical AI（フィジカルAI）」の共同研究「プロジェクトHawaii」を始動しました。本取り組みは3年間の研究開発計画であり、現在、東京都のイノベーション助成制度（※）に応募しています。

※本助成制度では、都内中小企業の大型開発プロジェクトに対し3年間で最大8,000万円の研究開発費用が助成されます。

■「Hawaii」プロジェクト名の由来プロジェクト名「Hawaii」は、Human-Augmented World through AI Integration & Innovation の頭字語です。AIの統合と革新により、人間の可能性を拡張する未来社会の実現を目指すという意味が込められています。プロジェクトHawaiiのロゴ

■プロジェクト概要

プロジェクトHawaiiでは、AIによる画像解析とデジタルツイン技術を活用し、バイオ3Dプリンターによる再生臓器造形プロセスをリアルタイムで制御します。仮想空間上の臓器モデル（デジタルツイン）と現実の造形プロセスを通信ネットワークで常時同期させ、AIがプリンターの動作を動的に補正することで、成長や個体差に対応した“生きた設計図”に基づく臓器再生を目指します。

・バイオ3Dプリンターにより再生臓器を造形

・デジタルツイン上で仮想臓器モデルを常時シミュレーション

・AIが画像解析を通じて造形プロセスをリアルタイム補正

・通信・ネットワーク基盤によりリアルと仮想を同期

・成長・個体差に応じて変化する「生きた設計図」を実現

■3社の役割

・AIバイオメディカル株式会社（AIBM）：バイオプリンター開発とデジタルツイン連携技術の構築

・株式会社エジソンエーアイ：画像解析AIアルゴリズム開発とツイン環境によるリアルタイム制御

・株式会社ビーマップ：Physical AIの通信基盤構築およびスタートアップ支援全般

■3年間のマイルストーン

・1年目（基盤構築期）：通信インフラ・ツイン環境・試作プリンターの整備とPoC（概念実証）の実施

・2年目（高度化期）：AI補正精度の高度化と複雑形状の臓器造形への対応強化

・3年目（実証・事業化準備期）：医療現場での実証実験と規制対応を経て、事業化に向けた準備と体制構築

■成果物イメージ例

AI画像解析と並走し、デジタルツイン上で動作試験を実施する多数台のバイオプリンター

■キーパーソンのコメント

櫻田 伸一（AIバイオメディカル株式会社 代表取締役社長 CEO）：「AIBMは再生医療にAIを融合させることで、これまで不可能だった“生きた臓器”の創出に挑んでいます。本プロジェクトを通じ、成長に追随する次世代の再生臓器プラットフォームを世界に先駆けて確立し、一人でも多くの患者さんの命を救う未来を切り拓きたいと考えています。」

山浦 真由子（株式会社エジソンエーアイ 代表取締役）：「エジソンエーアイが持つ画像解析AI技術をデジタルツイン環境に組み込むことで、従来困難だったバイオプリンティング工程の精密なリアルタイム制御を可能にします。現実と仮想のギャップをAIで埋め、再生医療分野で新たな価値を創出していきたいです。」

馬谷 聡（株式会社ビーマップ CTO）：「デジタルとフィジカルをリアルタイムで融合する世界初の試みに挑戦できることに、大きな意義を感じています。ビーマップは本プロジェクトで培う通信インフラ技術とネットワークノウハウを活かし、スタートアップ企業との協働で医療イノベーションの実現を目指します。」

■各社紹介

AIバイオメディカル株式会社（AI Biomedical Inc.）：東京都千代田区。2023年設立のスタートアップ。AI技術を活用した再生医療関連事業を展開。独自の5軸3DバイオプリンターとAI・デジタルツインの融合技術により、成長に追随する再生人工臓器の創出を目指している。

株式会社エジソンエーアイ（Edison AI Inc.）：東京都港区。AI・画像解析やブロックチェーンなど先端テクノロジーを活用し、企業や社会に役立つソリューションを提供するスタートアップ企業。生成AI技術の調査研究や導入支援、レジレス店舗システムなど幅広い事業領域でサービス展開。

株式会社ビーマップ（BeMap, Inc.）：東京都千代田区。無線通信や交通・放送など社会インフラとIT技術の橋渡しを行うモバイルシステムインテグレーター（東証グロース上場）。モビリティ関連のソリューション提供やIoT／通信インフラ構築などを展開。

■本件に関するお問い合わせ先

AIバイオメディカル株式会社（AIBM）

E-mail：support@ai-biomedical.jp

株式会社エジソンエーアイ

お問い合わせフォーム：https://edison.ai/#contact

株式会社ビーマップ

電話：03-5297-2263

お問い合わせフォーム：https://www.bemap.co.jp/contact/contact.php

Webサイト：https://www.bemap.co.jp