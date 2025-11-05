第５回　“ノジマジャック”　開催

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長 野島廣司）は、横浜市消防局とタイアップし、横浜市内のデジタル家電専門店ノジマ計25店舗において、 “ノジマジャック”を開催いたします。ご来店いただいたお客様の防災への関心を高めることを目的に、横浜市内のノジマのテレビコーナーをジャックし、展示のテレビに防災啓発動画を流します。実施期間は、秋の火災予防運動期間である2025年11月９日(日)～11月15日（土)を予定しています。

また、11月９日(日)には、ノジマセンター北店含め、ノースポート・モールで横浜市消防音楽隊による演奏会、子供防災衣着装体験、バッテリーカー運転体験、スタンプラリー等、ご家族の皆様に喜ばれるイベントも実施いたします。

■ノジマジャック実施店舗：25店舗

横浜四季の森店/ららぽーと横浜店/

センター北店/トレッサ横浜店/

MARK IS みなとみらい店/金沢八景店/

港南台バーズ店/本牧フロント店/

イオンフードスタイル三ツ境店/

オーロラモール東戸塚店/

東急百貨店たまプラーザ店/権太坂店/

横浜東寺尾店/戸塚モディ店/

東戸塚西口プラザ店/瀬谷店/

カエデウォーク長津田店/

コーナン港北インター店/

ブランチ横浜南部市場店/横浜岡野店/

日吉東急アベニュー店/

イトーヨーカドー上永谷店/

アピタ金沢文庫店/

ジョイナステラス二俣川店/西友鶴見店

■限定店舗イベント概要

日時：11月９日（日）10時00分～15時30分

場所：ノースポート・モール （〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目２５－１）

内容：横浜市消防音楽隊による演奏会(15時00分開始)、消防車両展示、こども防火服着装体験、バッテリーカー運転体験、スタンプラリー、VR体験

ノジマグループは、今後も経営理念である「社会に貢献する経営」の具現化に向け、地域社会の皆様のお役に立つ取り組みを進めてまいります。