異素材の質感が映えるミニマルデザイン。PD20W・ワイヤレス充電対応コンパクトモバイルバッテリー『OEC-LPB5023MG』を発売

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、異素材の質感を組み合わせたデザインと高い携帯性を両立したモバイルバッテリー「OEC-LPB5023MGシリーズ」を発売いたします。手のひらサイズのコンパクトボディに5000mAhの容量とPD20W出力、マグネット式ワイヤレス充電を搭載。デザイン性と機能性を兼ね備えた、日常使いに最適なモバイルバッテリーです。

【製品特長】

サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー

本製品は手のひらサイズのワイヤレス充電対応モバイルバッテリーです。しっとりした手触りの素材とつるっとした素材が組み合わさったスタイリッシュなデザインが特長です。

携帯性に優れる容量5000mAh

バッグなどにさっと入れられるような携帯性に優れたサイズ感で、持ち歩く際にもかさばりません。

ワイヤレスで最大15Wの急速充電

Qi2やMagSafeに対応する機器では、マグネット吸着により最大15Wでの安定したワイヤレス充電が可能です。

最大20W出力のUSB Type-Cポート

USB PD（Power Delivery）に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。本製品に対してはPD15Wで急速充電ができます。

2台同時に充電できる

ワイヤレス充電とUSB Type-Cポートに接続したケーブルによる充電で、一度に2台の機器を効率よく充電できます。

『低電流モード』搭載

『低電流モード』ではワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。

ワイヤレス充電時も多重保護の安心を

ワイヤレス充電時に「過充電保護」「過放電保護」が機能するほか、充電中に熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、バッテリーの誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で、使用時の安全を確保します。

各種保護機能搭載の安心、安全設計

保護機能の「過充電（電圧／電流）保護」「過放電（電圧／電流）保護」「短絡（ショート）保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。

PSE適合製品

日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。

安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

OEC-LPB5023MG-BK (ブラック)

JANコード：4942322035901

OEC-LPB5023MG-WH (ホワイト)

JANコード：4942322035925

■内蔵バッテリー：

リチウムイオン電池 3.85V 5000mAh[19.25Wh]

■定格入力：

USB Type-C：5V/3A、9V/1.67A（PD15W）

■定格出力：

USB Type-C：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A （PD20W）

ワイヤレス充電：5W/7.5W/10W/15W

USB Type-C + ワイヤレス充電：5V/3A（合計最大出力）

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_mobile-battery/cat_mobile-battery-pd/oec-lpb5023mg/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003208

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXDML6RT

■販売ページ（Rakuten）：

https://item.rakuten.co.jp/owltech/oec-lpb5023mg/

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。