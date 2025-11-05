NONFICTIONから香り豊かなホリデーコレクションが11月7日(金）に発売
香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルフレグランスブランド、NONFICTION（ノンフィクション）が2025年11月7日（金）、ホリデーコレクションを発売いたします。
A Gentle Night with NONFICTION
やさしいぬくもりと、ときめきが漂うホリデーシーズンに
NONFICTIONが穏やかな夜を創り出す。
ホリデー限定パッケージで登場するのは、ジェントルナイト オードパルファムをはじめ、ミニオブジェキャンドル、ローズ ナリシングヴィーガンリップバーム。
ホリデーモチーフとブラウン＆ディープグリーンのリボンを纏った香り豊かなホリデーコレクションが、いつもの冬の夜を、心に残る物語へと導いていきます。
あなたのあたたかな想いを、ホリデーシーズンの香りとしてふさわしいNONFICTIONのベストセラー・ジェントルナイトや限定アイテムとともに、大切な人に分かち合えますように。
【展開商品】
■ジェントルナイト ホリデーセット（新製品、ホリデー限定）／\8,030（税込）
ジェントルナイト ホリデーセット
シーズン限定で登場したジェントルナイト ホリデーセットはノンフィクションのベストセラーであるジェントルナイトの香りのオードパルファム（10mL）とミニハンドクリーム（15mL）、そして３種類のオブジェキャンドルをセットにしました。クリスマスツリー、天使、スターをモチーフにしたキャンドルは、それぞれクリスマスツリー、スイートバニラ、イブニングラムの香りで、特別なホリデームードを演出します。爽やかなクリスマスツリー、あたたかく甘いバニラ、そしてホリデーカクテルのように華やかなイブニングラム。３つの香りが重なり合い、年末のひとときを豊かに満たします。
・CHRISTMAS TREE クリスマスツリー（クリスマスツリー）
ミント、カンファーの爽やかなグリーンアロマティックノートにシトラスの香りを抱いたヒノキが醸し出す真冬のクリスマスツリーのイメージ。
Note: ミント、バジル、カンファー、ヒノキ
・SWEET VANILLA スイートバニラ（天使）
熟れたカボチャにクローブ、パピルスの香りが加わり、いっそう豊かな香りが広がるスイートバニラの ホリデーケーキ。
Note: クローブ、パピルス、トンカビーンズ、バニラ
・EVENING RUM イブニングラム（スター）
甘い酸味を帯びたフルーティーなラムノートにバニラ、ピスタチオの香りをブレンドしたホリデーカクテル。
Note: ラムアコード、ピスタチオ、バニラ、アンバーウッド
■ホリデー ナリシングヴィーガンリップバーム 8g（新製品、ホリデー限定）／\3,520（税込）
ホリデー ナリシングヴィーガンリップバーム
ホリデーシーズンを迎え、リミテッドエディションとして新たに登場したナリシングヴィーガンリップバーム。新しい香りとローズカラーをまとい、植物由来成分*がうるおいを与えて、ふっくらとハリのある唇へと導きます。ホリデーローズ ナリシングヴィーガンリップバームのほのかなローズカラーでホリデームードを感じてください。
*保湿成分:ホホバ種子油、シアバター、ムルムル種子バター
Scent:
ホリデーローズ | ローズ、ゼラニウム、ベルガモット、ラズベリー
澄んだラズベリーの爽やかさが香るみずみずしい一輪のローズ。
■ジェントルナイト オードパルファム 50ml／\16,500（税込）
ジェントルナイト オードパルファム
NONFICTIONのベストセラー、ジェントルナイトの香りでホリデーシーズンの思い出を満たしてみませんか。シーズン限定のディープグリーンのパッケージで登場したジェントルナイトは、昼がゆっくりと夜へ移ろう姿、光が静かに闇へ溶けていく美しい二面性を表現しています。
ホワイトティーと甘い花の香りが、やわらかなスエード、ムース、シダーウッドへ少しずつ広がり、穏やかなバニラとムスクの余韻を残します。美しい香りの調和と変奏が、静かな冬の夜のアンビエンスを織り成し、キャンドルの灯りがやさしく包む時間とぬくもりに染まった夢のような夜の残像を描き出します。時を超える香りとともに、ホリデーシーズンの魅惑的なひとときを記憶に刻んでください。
■ハンドクリーム 50ml／各\3,080（税込）
ハンドクリーム （ガイアックフラワー）
NONFICTIONを代表するハンドクリームが、ホリデーの雰囲気をよりいっそう引き立てる星のモチーフをまとい、新たな装いで登場しました。３種類のシグネチャーの香り、サンタルクリーム、ジェントルナイト、ガイアックフラワーをリミテッドエディションのホリデーパッケージでお楽しみください。シアバター*1、ビタミンE*2、植物性オイル*3を配合したハンドクリームが、すばやくうるおいを与え、乾燥が気になる手肌をみずみずしく整えます。
1保湿成分：シア脂 2整肌成分：トコフェロール *3保湿成分： アボカドオイル、スイートアーモンドオイル、ヒマワリ種子油
■ハンドクリームミニトリオ 30mL（3種）／\5,170（税込）
ハンドクリームミニトリオ
ホリデーシーズンに合わせて、星のモチーフであしらったパッケージでハンドクリームミニトリオをご用意しました。サンタルクリーム、ジェントルナイト、ガイアックフラワーの３つのベストセラーの香りを揃えたハンドクリームミニトリオは、やさしく香りながら、うるおいを与えます。大切な方へのギフトとしてぴったりです。
■ボディケアセット／サンタルクリーム・ジェントルナイト 各 \9,460 ザ・ベージュ \10,340（税込）
ボディケアセット（ジェントルナイト）
ホリデーシーズンに合わせて、装いを新たに登場した、ノンフィクションのボディウォッシュ＆ボディローションのデュオでボディケアルーティンを完成させてください。ジェルタイプのボディウォッシュは、豊かな泡と香りが肌を包み、ボディローションはすばやく肌になじみうるおいを与えます。サンタルクリーム、ジェントルナイト、ザ・ベージュのノンフィクションを代表する３種類の香りをお楽しみください。
【ホリデーシーズン限定ノベルティとショッピングバッグ】
■オブジェキャンドル
オブジェキャンドル
ホリデー製品を含む税込10,000円以上の製品をご購入いただくと、クリスマスツリーキャンドルをプレゼントします。ほのかなキャンドルの灯りに照らされたホリデーの夜、爽やかなミントとカンファーに、シトラスが重なり調和を生み出し、ヒノキがクリスマスツリーを思わせる澄んだ情景を描き出します。
■ショッピングバッグ
ショッピングバッグ
ホリデーのぬくもりとノスタルジーを感じさせるショッピングバッグ。ゴールドのモチーフとブラウンのベルベットリボンで飾りました。
※直営店限定
■ギフトラッピング
ギフトラッピング
ホリデーのぬくもりとノスタルジーを感じさせるギフトラッピング。ゴールドのモチーフとブラウンのベルベットリボンで飾りました。
※直営店限定
【取り扱い店舗】
NONFICTION 代官山、NONFICTION 阪急うめだ本店（2階ポップアップショップ含む）、NONFICTION 神戸BAL（11月15日オープン予定）、NONFICTION 公式オンラインストア
■NONFICTION HOLIDAY COLLECTION ポップアップショップを阪急うめだ本店2階に11月5日（水）よりオープン
ホリデーコレクションを全国発売に先駆けて、阪急うめだ本店2階のポップアップショップで11月5日（水）より発売します。
期間｜2025年11月5日（水）～11月11日（火）
場所｜阪急うめだ本店2階 きれいきれいスタジオ
（大阪府大阪市北区角田町8番7号）
【ABOUT NONFICTION】
NONFICTION（ノンフィクション））は韓国・ソウルで2019年に創設されたライフスタイルフレグランスブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、ノンフィクションは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。
https://jp.nonfiction.com/ (https://jp.nonfiction.com/)
@official.nonfiction(https://www.instagram.com/official.nonfiction/)
#NONFICTION #ノンフィクション