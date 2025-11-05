こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【神奈川工科大学】国際アニメーションデー2025 IN あつぎ『上映＆トーク「視差と境界を映すアニメーション」』開催
神奈川工科大学（所在地：神奈川県厚木市）では、国際アニメーションデー（10月28日）を記念し、情報学部 情報メディア学科による特別公開講座を開催いたします。
国際アニメーションデー（10月28日）では、世界初のアニメーション上映が行われた日を記念し、世界中で上映会や展示が行われ、多様なアニメーションの歴史と技術、創造性に光が当てられます。
今回、情報学部 情報メディア学科の特別公開講座として、商業スタジオにとらわれない自由な表現による「インディペンデントアニメーション」を制作されている野辺ハヤト氏、野辺智子氏のお二人をお迎えし、作品上映とトークイベントを行います。
【ゲスト紹介】
■野辺ハヤト・野辺智子
2007年よりアニメーション作品を制作開始。音楽も作品の重要な要素のひとつとし、プロットの段階から制作を進め、作曲・演奏・録音まで自身で手がける。
2024年より、子供向け音楽・動画チャンネル「Uniolland」のコンテンツ制作を開始。THE UNIOLLAND TEAMのメンバーとしてアニメーション制作を担当。
■野辺ハヤト（アニメーション監督・グラフィックデザイナー）
アートディレクターとしてデザイン事務所勤務の後フリーランス。グラフィックデザイン、イラストレーションを中心に様々な案件に携わる。
■野辺智子（Webデザイナー）
武蔵野美術大学卒。デザイン事務所など勤務の後ウェブデザイナーとしてフリーランス。2007年よりアニメーションの編集を始める。
【開催概要】
■開催日時： 2025年11月11日（火）
17:10開場、17:20開演（19:00終了予定）
■会場：神奈川工科大学
K3号館 3506教室（講義棟 5階）
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
［交通アクセス］ https://www.kait.jp/directions/
■テーマ：「視差と境界を映すアニメーション」
■参加について：授業の一環のため、学生優先となります。一般の方は先着順でご案内いたします。（座席数451席）
■参加費：無料
■プログラム
17:20-17:25： イントロダクション
17:25-17:40： 委託・共同制作作品の紹介：
厚木市PRアニメーション『あつぎのミライ』
英語学習アニメーション『Uniolland』
17:40-17:50： 上映
『Affordance』（約18分 2016年）
『Parallax』（約32分 2021年）
18:40-19:00： Q&Aセッション
■登壇者
○ゲスト
野辺ハヤト（アニメーション監督・グラフィックデザイナー）
野辺智子（Webデザイナー）
○司会
村上寛光（ASIFA-JAPAN会員、神奈川工科大学 准教授）
○聞き手
マンローホーテス ・ キャサリン（映画評論家、キュレーター）
白石慶子（アニメーション監督）
■主催
国際アニメーションフィルム協会 日本支部（ASIFA-JAPAN）
■共催
神奈川工科大学 情報学部 情報メディア学科
■協賛
株式会社フリッカ
■関連リンク
神奈川工科大学HP https://www.kait.jp/news/post_381.html
国際アニメーションデー2025公式HP https://asifa.jp/iad25/
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川工科大学 研究推進機構
研究広報部門
住所：〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030
TEL：046-291-3218
メール：ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
