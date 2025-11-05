こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国士舘大学の南泰裕教授と学生らが地域住民の家屋をリノベーション、地域に開かれた「豪徳寺カフェ」としてオープン
国士舘大学（東京都世田谷区）理工学部建築学系の南泰裕教授の研究室では、地域住民からの依頼を受け、家屋の1階をカフェとしてリノベーションする取り組みを昨年から実施。プロジェクトにおける設計図作成や工程には南研究室の学生らも深く関与し、今年8月、世田谷区の豪徳寺に「Gotokuji café piece of peace」としてオープンした。カフェは現在、地域に開かれた交流の場として運営されている。
このプロジェクトは、世田谷キャンパスの近隣住民である風間さんからの依頼を受けて始動したもの。風間さんは、大学進学後もやりたいことを見つけられないという長男に「背中を押してあげたい、そして、何か大きなことを成し遂げるすばらしさを知ってほしい」という想いを持ち、以前から温めていた自宅カフェ構想を実現するため、南教授にリノベーションを依頼した。
南教授と学生らは、風間さんと基本設計図作成の場を設け、カフェに求められる機能やデザインについて話し合いを重ねた。その結果、高齢者や子どもたちが気軽に集えるスペース、イベントも開催可能、そして地域住民同士が交流できる場に、などのカフェの基本設計がまとまった。
このプロジェクトの特徴は、大きく2つあげられる。まず第一に、学生が設計プロセスに深く関与している点。大学院生を中心として、4年生や3年生もアイデアを出し、設計図の作成や模型制作などに取り組んだ。設計にあたっては、同学系の小久保彰准教授に構造設計の助言を求めるなど、安全性を十分に確保した設計を意識した。南教授は「学生たちが地域住民と直接関わり、設計の過程を体験することで、社会に対する責任感や建築家としての使命感を深めてほしいと考えています」とコメント。また、年度をまたいでのプロジェクトになるため、卒業する学生は後輩にバトンを託すことになり、南教授は「継承から生まれる学びも大事にしてほしい」としている。
もう1つの特徴は、大学と地域住民が一体となることによって大学が地域貢献に寄与できる点で、このプロジェクトは、国士舘大学が地域に「開かれた大学」としての新たな可能性を示す好機となる。
作成した図案は、設計事務所が監修。また、学生らは解体、施工など改築現場にも立ち合い、内装を手伝う貴重な経験も得ることができた。
施工を手掛けた株式会社Change Up代表の赤上大輔さんは「学生のうちからこのような体験ができるのは、本当に羨ましいです。きっと、彼らが現場を想像しながら引いた図面と、実際のこの現場には、想像していなかった違いが山のようにあるはずです。この貴重な経験をステップアップのきっかけとしてほしいです」と語っている。
店舗は「Gotokuji café piece of peace」として、8月23日にグランドオープン。南教授は依頼から完成までの約1年を振り返り「地域と学生をつなぐ新しい交流モデルとして画期的なプロジェクトだった。そして、風間さんの柔軟性と学生の成長が、この取り組みを特別なものにした」と述べた。
現在、カフェは地域に開かれた交流の場として、学生はもちろん多様な人々が集うサードプレイスとして運営されている。
■大学院工学研究科 横山秀さん（修士2年）のコメント
プロジェクトを通じて、設計を実際に形にする視点や、関係者との円滑なコミュニケーションの重要性を学びました。カフェへの想い、施工された赤上さんの材料選定や段取りの知識、お施主様の気持ちを第一にという考えに感銘を受けました。また、南先生・檜垣幸志先生（同大非常勤講師、建築設計事務所主宰）をはじめとする多くの先生方からたくさんのことを学びました。