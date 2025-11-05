LayerX、「バクラクAIエージェント」の新機能として「領収書分割エージェント」を提供開始

株式会社LayerX

株式会社LayerXは（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典）は、「バクラク経費精算」におけるAIエージェントの新機能として、「領収書分割エージェント」の提供を開始したことをお知らせします。

本機能により、複数枚の領収書をまとめて1回撮影・スキャンするだけで、AIが自動で領収書を判別・分割しデータ化します。これにより、これまで領収書1枚ごとに必要だった撮影・スキャン作業を劇的に短縮し、申請者の工数削減を実現します。

機能イメージは以下からご体験いただけます（会員登録不要）

「領収書分割エージェント」を体験する :https://layerx.storylane.io/share/qhgdkpbj0bbk?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=251105&utm_content=storylane_bunkatsuagent

「領収書分割エージェント」リリース背景

経費精算システムの普及が進む中で、「領収書の内容の入力作業」はOCR技術により効率化できるようになってきました。しかし、その手前にある「領収書のデータ化・取り込み作業」には依然として多くの手間が残っていることが課題でした。

例えば出張後の経費精算など、一度に複数枚の領収書の経費精算申請をする際には、領収書を1枚ずつ個別に撮影・スキャンする必要があり、その作業自体が申請者の負担になっていました。

「領収書分割エージェント」機能詳細

「領収書分割エージェント」は、複数枚の領収書を1度にまとめて撮影・スキャンするだけで、AIが自動で領収書を判別・分割しデータ化する機能です。

これにより、これまで領収書1枚ごとに必要だった撮影・スキャン作業を劇的に短縮し、申請者の負担を大幅軽減します。

「領収書分割エージェント」活用シーン

特に以下のようなシーンで、申請者の「領収書のデータ化・取り込み作業」の工数削減に貢献します。

１. スマートフォンアプリで複数枚の領収書をまとめて撮影

「バクラク」のスマートフォンアプリで複数枚の領収書を一度にまとめて撮影すると、領収書をAIが自動で判別・分割してまとめてデータ化します。

1回の撮影でデータ化が完了するので、特に出張後や店舗現場など、複数枚の領収書を元に経費精算をしたい際に、より効率良くデータ化が可能です。

２. コピー機/複合機に領収書を並べて一括スキャン

コピー機や複合機で1枚ごとにスキャンする必要がなくなり、複数枚の領収書を並べて1回スキャンするだけで、領収書をAIが自動で判別・分割してまとめてデータ化します。

新幹線やETC、タクシーなど、取引日・金額のみが異なる定型の領収書をまとめて申請したい時に便利です。

３. 台紙に貼り付けた領収書をまとめてデータ化

台紙に貼り付けられた領収書を個別に撮影・スキャンする必要がなくなり、複数枚まとまった台紙ごと複合機などでスキャンすると、領収書をAIが自動で判別・分割してまとめてデータ化します。

従業員の経費精算業務における紙運用は一部残しながらも、業務効率化を図りたい企業様にも活用いただけます。

バクラクAIエージェントとは

「バクラク AIエージェント」は、企業内の定型業務を自動化し、生産性を向上させるためのAI機能群です。これまで支出管理領域において、「申請レビューエージェント」や「仕訳エージェント」、「証憑取得エージェント」などを提供してきました。

LayerXは、AIエージェントを通じて特定領域で人の介在なく業務を遂行する、レベル4の“業務自動運転”世界の実現を目指します。今後もAI技術を活用したプロダクト開発を加速させ、日常業務の中で自然にAIが業務をサポートする体験を提供し、バックオフィス全体の生産性を引き上げてまいります。

バクラクAIエージェント 詳細はこちら :https://bakuraku.jp/ai/

バクラク経費精算とは

バクラク経費精算は、手入力ゼロのAI経費精算システムです。複数のレシートや領収書を一括アップロードできる領収書読取特化AI-OCR、汎用ワークフロー機能を用いた稟議との紐付けなど経費精算でやるべきことがスムーズになります。

https://bakuraku.jp/expense

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIスタートアップです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

