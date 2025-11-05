阪神タイガース2軍本拠地「ゼロカーボンベースボールパーク」担当者のインタビュー記事を掲載。プロスポーツの発信力をSDGsにいかす先駆的事例

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）と朝日新聞社（本社：東京都中央区）が共同運営するニュースサイト「就活ニュースペーパー」では、「SDGsに貢献する仕事」として、各企業のSDGｓ（持続可能な開発目標）関連の業務に携わる若手・中堅社員へのインタビューを実施しています。

これまでに28社の取組みを掲載し、第29回目として阪急阪神ホールディングスのグループ企業である株式会社阪神タイガースの取組みを、前編・後編の2回に分けて配信します。

【記事詳細】

阪急阪神ホールディングス（阪神タイガース）〈前編〉プロスポーツと脱炭素を融合させる

https://asahi.gakujo.ne.jp/research/sdgs/detail/id=4189

【記事の概要】

阪神タイガース2軍の本拠地として開業した「日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎」を中核とする「ゼロカーボンベースボールパーク」の取組みについて、同社副球場長・矢浪峻介（やなみ・しゅんすけ）さんにインタビューしました。

・環境省の「ZEB認証」を受けるゼロカーボンベースボールパークの特徴

・CO2排出ゼロで電力をまかなう仕組み

・雨水の利用やリサイクルへの取組み

・尼崎市とのつながりや地域活性化

・スポーツチームだからこその取組みの意義

・就活生へのメッセージ

など

選手の活躍が注目を集める阪神タイガースの環境への取組みについて、ぜひご覧ください。

