『【金融機関向け】サイバーセキュリティ対策の勘所 』というテーマのウェビナーを開催

■増加するサイバー攻撃と法規制/枠組みから読み取るセキュリティ動向

近年増加の一途をたどるEOS/EOL製品や脆弱性を狙ったサイバー攻撃。これらの実例を挙げつつ国内外ではどのような取り組みを実施しているのかを振り返りながら、金融機関がいまサイバーセキュリティ対応に取り組む必然性を確認します。





■「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」 いま取り組むべき最重要ポイントとは金融庁より公表されたガイドラインの全体像を確認しながら、躓きやすいポイントである構成管理とSBOM管理および脆弱性管理について解説します。構成管理やSBOM管理、脆弱性管理は何故必要なのか、どのような情報をどの程度の範囲や粒度感で管理するべきなのか等、国内での前例が少ない中、医療機器業界での先行事例を基にご説明します。■構成管理やSBOM管理、脆弱性管理に取り組む際の課題と解決策構成管理やSBOM管理、脆弱性管理の一般的な管理プロセスを例に取り、よくある課題とその解決策について解説。プロジェクトに求められる体制や立ち上げ方、どのような施策を打つべきかについて触れながら、AIを活用した新しいEOS/EOL管理や脆弱性管理のツール「Blue Sheep」についてご説明します。ガイドライン対応を形式的に終わらせるのではなく、運用現場で実効性を発揮するための解決策をご紹介します。

