MBKデジタル、福利厚生制度として「エニピル for キャリア」を導入 ― 社員とその家族の健康を支え、安心してキャリアを築ける環境へ

株式会社MBKデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 新、以下MBKデジタル）は、株式会社セレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：都木 聡）の連結子会社である株式会社サルースが提供する法人向け福利厚生サービス「エニピル for キャリア」を導入し、社員本人に加え、その家族も利用できる低用量ピル補助制度を新たに開始しました。

本制度は、24時間対応のオンライン診療により、医師の診察から処方、薬の受け取りまでをオンライン上で完結できる仕組みを備えています。MBKデジタルは、社員一人ひとりが健康を基盤に安心してキャリアを築ける環境づくりを推進していきます。

導入の背景

働き方やライフスタイルが多様化するなか、健康面の課題が仕事のパフォーマンスに影響するケースも少なくありません。

内閣府「令和6年版 男女共同参画白書」によると、月経のある女性の約8割が月経不調により生活（仕事や家事・育児・介護）に支障があると感じているとされています。また、経済産業省の報告書では、女性特有の健康問題による労働損失などの経済損失が、社会全体で年間約3.4兆円に上ると推計されており、企業による女性の健康支援の重要性が一層高まっています。



当社でも導入前に実施したアンケートでは、「通院や出費の負担が減るのはありがたい」「自宅でオンライン診療が受けられるのは安心」「長年の利用経験があるので補助があると嬉しい」など、日常的なニーズや前向きな声が多く寄せられました。

こうした社会的背景と社員の声を踏まえ、「エニピル for キャリア」の導入を決定しています。

※出典：

内閣府「令和6年版 男女共同参画白書」概要版 （第2節 仕事、家事・育児等と健康課題の両立）(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/gaiyou/pdf/r06_gaiyou.pdf)

経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」（令和6年）(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf)

制度の特長

24時間対応のオンライン診療：予約不要で、医師による診察から処方、薬の受け取りまでオンラインで完結。通院の負担を減らし、継続的な服薬を支えます。

プライバシーに配慮：利用状況は会社に共有されず、個人の選択を尊重できる仕組み。

家族も対象：社員のパフォーマンス向上には、本人だけでなく家族が健やかであることも重要な要素と捉え、性別を問わず、社員の配偶者や子女など家族も利用できるプランを採択。

また、導入にあたって実施した社内説明会では、性別を問わず多くの社員が参加し、制度への理解促進とともに、互いの健康やライフスタイルを尊重し合う文化を改めて共有する機会となりました。

他の健康支援との連携

MBKデジタルでは、社員が安心して働ける環境づくりを目的に、2025年8月からフレックスタイム制度を導入したほか、エンゲージメントサーベイ（パルスサーベイ）や、人事部門による全社員との1on1面談の定期実施など、心身両面の健康を支える施策を行っています。今回の「エニピル for キャリア」導入は、そうした取り組みをさらに拡張し、多様なライフステージを支援する新たな一歩です。

当社の思い

この取り組みは、当社のValues（行動指針）の一つである「FULL RESPECT」を体現するものです。社員とその家族の多様なライフスタイルを尊重し、安心してキャリアを築ける環境を整えることで、社員と会社双方の成長につながることを目指します。

MBKデジタルは今後も、社員とその家族の声に耳を傾けながら、多様な働き方とライフステージを支援する制度を拡充してまいります。健康を基盤に、一人ひとりが自分らしく働ける環境を整え、誰もが安心して長く活躍できる会社へと進化を続けていきます。

＜エニピル for キャリア 概要＞

- サービス名： 法人向け福利厚生サービス「エニピル for キャリア」https://any-pill.com/business/anypill-for-career/- 主なサービス内容： オンライン診療、ピル処方

【株式会社MBKデジタル】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160977/table/18_1_951aacf78e052ea2ee26300deb117917.jpg?v=202511050928 ]