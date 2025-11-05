高精度かつ高効率な在庫販売管理を可能にするAIシステム「ベストリー」、アンティローザ社にて導入

株式会社ハイクリ

ファッション業界向けにAIサービス事業を展開する株式会社ハイクリ（本社：東京都中野区、代表取締役：兼松 洋輔）は、在庫管理・販売管理を支援するAIクラウドサービス「ベストリー（Vestory）」が、株式会社アンティローザ（本社：東京都品川区、代表取締役：津田 茂寿）に導入されたことをお知らせします。

本導入により、アンティローザ社はこれまで多くの時間をかけていた、大量のエクセルによる在庫管理業務の工数の大幅な削減に成功。加えて、ベテランMDの知見に依存していた発注判断をAIがサポートすることで業務難易度を低下させ、経験の浅い若手スタッフでも精度の高い意思決定が可能になる体制を構築しました。

■ 導入の背景： 業務の属人化が引き起こす「膨大なデータ処理」と「機会損失」

ZOZOTOWNを中心に数十のブランドを急速に展開しているアンティローザ社は、ブランド・SKU数の増加と、在庫・販売管理業務の属人化にともなう、膨大なデータ集計作業の発生や、担当スタッフの発注精度のばらつきによる機会損失が問題視されていました。

■ 導入の決め手： 「AIの将来性」と「若手も使いこなせる」伴走型サポート

数あるツールの中から「ベストリー」が選定された決め手は、以下の2点です。

■ 導入後の効果： 「大幅な工数削減」・「高精度発注」・「業務難易度の低下」

- AIによる将来性現状の集計作業を自動化するだけでなく、AIによる需要予測・分析機能が、将来的に全社の発注精度を長期的に高めていけると評価されました。- 若手スタッフへの導入ハードルの低さ「ベストリー」の担当者が現場の若手スタッフと同じ目線で課題に寄り添い、スピーディーに対応する「伴走型」のサポート体制が、導入への抵抗感を払拭しました。

「ベストリー」導入後、アンティローザ社では以下の効果が表れています。

株式会社アンティローザ 吉田将志様（事業部長 兼 MD統括）のコメント

- 業務効率化（工数削減）これまで多くの時間を割いていたエクセルでのデータ作成・共有作業が不要となり、リアルタイムで全ブランドの状況を把握可能に。創出された時間は、よりクリエイティブな商品企画などに充てられています。- 意思決定の高速化・高精度化全商品の販売動向が一覧化され、AIの需要予測と分析により、追加発注や売価変更といった「次の一手」の判断スピードと精度が向上しました。- 業務難易度の低下（属人化の解消）これまで数値管理に苦手意識を持っていた若手スタッフが、AIのサポートを前提にデータに基づいた発注判断を行えるようになりました。

「弊社は感性を重視する若手メンバーが多い反面、定量管理の経験が浅いことが課題でした。ベストリー導入の決め手は、AIの将来性に加え、担当の方が同じ目線で話を聞き、導入への抵抗感をなくしてくれた点です。 導入後は、エクセルでの非効率な集計作業がなくなり、経験の浅いメンバーでも自信を持って発注判断を任せられるようになりました。今後は単なるツールとしてではなく、他システムとも連携させ、経営判断にも活かせるデータ基盤として共に作り上げていきたいと考えています。」

さらに詳しくはこちら :https://vestory.jp/case/auntierosa

・株式会社ハイクリのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/159022

・ベストリーのサービスページはこちら

https://vestory.jp/

【株式会社ハイクリについて】

会社名：株式会社ハイクリ

本社所在地：東京都中野区中央4-4-2 ヘリオス6新中野4階

代表者：代表取締役 兼松 洋輔

事業内容：アパレル企業向けAIソリューションの開発・提供

設立：2024年5月

URL：https://www.hicrea.co.jp/(https://vestory.jp/)