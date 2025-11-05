仕入れサイト「グッズ」、ものづくりを通して社会に貢献する作り手を称える「goooods AWARD 2025」 授賞式を初開催

goooods株式会社

仕入れサイト「グッズ」を運営するgoooods株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：菅野 圭介）は、2025年11月28日(金)に、LODGE（東京ガーデンテラス紀尾井町）にて、今年初開催となる「goooods AWARD 2025」授賞式を開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、「グッズ」の中で多くのお取引を生んだブランドのみならず、社会をより良くするアイデアを形にしたブランドや、地域文化や産業の活性に貢献しているブランドなど、合計5部門20ブランドを選出いたします。

◆「goooods AWARD 2025」 特設サイトはこちら：

https://goooods.com/event/goooods-award-2025

■ goooods AWARD 2025 とは？

仕入れサイト「グッズ」は、サービスリリースから3年を迎え、累計流通額は前年比300％以上(※)の成長を続けています。3周年の感謝を込めて、グッズに出展している全国のブランドの中から、優れたブランドを表彰する「goooods AWARD 2025」を初開催いたします。

初開催となる今年は、これまでグッズを通して生まれた注文金額、お取引数、レビュー数、リピート率、10月の成長率など複合的な観点から総合的に評価して、当社が選定いたしました。

特にコロナ禍以降、ものづくりの現場や小規模ブランドでは、ものづくりにこだわりを持っているからこそ、少人数体制での販路・発信手段に課題を抱えてきました。これまで3年間、そうした作り手たちの挑戦を支援しながら、社会に対する大きな挑戦の情熱を目の当たりにしてきました。

グッズは、卸売を単なるモノの取引ではなく、人と人との“つながり”だと考えています。

「goooods AWARD」を通して、社会へ挑戦する作り手たちを応援し、信頼でつながる持続的で良質なビジネスコミュニティを育てていくことを目指してまいります。

※2025年10月の累計流通額と2024年同期間との比較

■ 受賞部門の紹介

グッズはサービス開始から3年が経ち、累計2,760(※1)のブランドが集まりました。 今年は以下5部門、合計20ブランドを表彰いたします。

- goooods AWARD大賞：グッズの中で生まれたお取引数、レビュー、お取引の継続率など総合的に最も優れたブランド- goooods AWARD優秀賞：6つの商品カテゴリ(※2)ごとに、総合的に優れたブランド- gooood rookie賞：2025年以降に参加したブランドの中から、短い期間で大きな成長を遂げた上位3ブランド- local gooood賞：地域の伝統・文化・産業など、地域に根ざしたものづくりを行うブランドの中から、国内7つのエリア(※3)ごとに優れた1ブランドずつ- social gooood賞：環境への配慮、雇用支援など、持続可能なものづくりを通じて社会に貢献するブランドの中から優れた3ブランド

※1 2025年11月4日時点の累計掲載ブランド数

※2 美容、日用品、食品、ドリンク、ペット、アパレルアウトドアの6カテゴリ

※3 北海道・東北、関東、東京、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7エリア

■ 授賞式の概要

■ goooods株式会社について

- 日時：2025年11月28日（金）17:00～20:00（予定）- プログラム内容- - 開会、主催挨拶- - 受賞ブランド発表- - 懇親会、取材対応- 場所：LODGE（東京都千代田区紀尾井町1－2 東京ガーデンテラス紀尾井町17F）https://www.z-lodge.com/- 開催方式：会場およびオンラインのハイブリッド形式- 配信の視聴方法：YouTube Live- - 配信URL：https://www.youtube.com/live/Y8FEdzYZQmo

goooodsは、新規取引先を見つけやすくする「マーケットプレイス機能」と、受発注・請求業務をまとめて簡潔に行える「バックオフィス業務自動化」を同時に実現するワンストッププラットフォームを開発・運営しています。

運営元: goooods 株式会社

事業概要: 卸売仕入マーケットプレイス「グッズ」の運営

会社所在: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目1－2 白鳥ビル7階

会社ホームページ: https://about.goooods.com/

公式SNS:

- Instagram：https://www.instagram.com/goooods_com/- X：https://x.com/goooods_jp

■ goooods AWARD 2025 に関するお問い合わせ先

グッズキャンペーン事務局

メール：campaign@goooods.com