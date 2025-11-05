【M＆A成約式】日本最北端！稚内の回転すし店がM&Aで事業承継。花いちもんめ稚内本店にて成約セレモニーを開催

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、回転すし店「花いちもんめ」を運営する稚内市の有限会社タイタスと、札幌市に本社を構え、持ち帰り寿司店を主に事業展開を行う株式会社札幌海鮮丸（日本の食に特化した事業承継プラットフォームを展開するまん福ホールディングスのグループ会社）のM&Aを仲介いたしました。2025年11月4日に、花いちもんめ稚内本店にて、M＆A成約式を開催いたしました。

M&Aの概要

北海道・稚内市で20年にわたり営業してきた回転ずし店「花いちもんめ」は、地元住民や観光客に愛される人気店です。しかし、慢性的な人手不足や後継者不在といった課題が重なり、運営会社の有限会社タイタス 創業者の金子 正九社長は将来的な廃業も視野に入れていたと言います。そんな中、「業績が良いうちに次の世代へ店を託したい」との思いから、事業承継の道を模索。当社の支援を通して地域に根ざしたすし文化を残したいという理念に共感した札幌市の宅配ずし大手・ 株式会社札幌海鮮丸と出会い、M&Aを決断しました。譲渡後も店名やスタッフはそのまま引き継がれ、稚内唯一の回転ずし店として営業を継続。金子社長は「店を残せて本当によかった」と成約式の際、インタビューで答えました。

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 澤嶋 悠輔

京都大学卒業後、2017年株式会社キーエンス入社、2021年M＆Aキャピタルパートナーズに参画。

成約式の様子

両社の記念撮影回転すし店の店内で成約式を実施複数のマスメディアより取材

【各企業概要】

〈譲渡企業〉

有限会社タイタス 回転すし店「花いちもんめ」

〈譲受企業〉

株式会社札幌海鮮丸

まん福ホールディングス株式会社

〈M＆Aアドバイザリー〉

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

【会社概要】

名称：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A 仲介事業

