非破壊試験に新たな可能性と完成度の高いユーザー体験をもたらす Creaform Integrity Suite(TM) を発売

2025年11月4日、ケベック州レヴィ - AMETEK, Inc. のビジネスユニットであり、ポータブルおよび自動3D計測ソリューションのグローバルリーダーであるCreaformは、本日、石油・ガス、電力、航空宇宙、運輸といった様々な業界の非破壊試験（NDT）プロセスを改善するよう設計された包括的ソフトウェアプラットフォーム、Creaform Integrity Suiteの発売を発表しました。新しい表面損傷評価ソリューションは、直観的で洗練されたインターフェースを採用し、腐食や機械的損傷の点検プロセスにおいて、これまでにないカスタマイズ性・迅速性・明瞭性を実現します。これにより、資産のオーナーや設備保全の責任者は、最高水準の信頼性を得て意思決定を行えるようになります。

EVO Seriesと Creaform Integrity Suiteの使用例

このソリューションの中心にあるのは、最新鋭のCreaformのハンディタイプ3Dスキャナー、HandySCAN 3D | EVO Series(TM)です。一体型タッチスクリーンを備えたEVO Seriesなら、現場で点検を行うオペレーターに対して、直観的かつ即時の操作性を提供します。これにより、その他の追加機器や作業を最小限に抑え、業務の効率化を実現します。統合されたガイド付き検査モードにより、オペレーターは事前設定された検査プログラムを、最小限の操作で効率的にスキャナー上で実施することが可能です。 また、モビリティキットを使用してワイヤレス機能を有効にすれば、アクセスしづらい場所や環境下でも、ケーブルやPCを気にすることなく対象物をより自由にスキャンができます。

室外での使用例

高解像度の12 MPカメラが内蔵され、写真を使用した鮮明かつ精密なビジュアル記録が可能となります。また、このカメラを搭載したことで、拡張現実によるフィードバックやリアルタイムの操作ガイダンスが可能になり、別途カメラを用意せずとも、重要な非破壊検査における高品質な報告とトレーサビリティを確保できます。EVO Series とソフトウェアスイート Creaform Integrity Suite を組み合わせれば、このスキャナーは単体で検査手順そのものになり、データ取得から報告書作成に至るあらゆるプロセスを効率化できます。

Creaform Integrity Suite(TM)には、主要産業分野に特化した専用モジュールが組み込まれます。

・ Pipelineモジュールは、パイプラインのみならず配管設備のシワや腐食、ひずみに関する詳細かつ高精度な解析を可能にし、管理監督者が的確な診断を行い、迅速かつ適切な修復判断を下せるよう支援します。

・ Aircraftモジュールは、航空機表面の3D評価および凹み損傷の特性評価に特化した、初の専用3Dビジュアル化ソフトウェアです。さらなる分析が必要か否かを判断するために、決定権者に包括的なデータを提供します。

・ Pressure Equipmentモジュールは、圧力容器などの曲面や複雑な形状における厚さ損失を絶対値で計測が可能です。設備の継続運用の可否や停止・修理の必要性を判断するために、国際規格API 579に準拠したFFS（Fitness for Service）評価が可能です。

・ Analysis Toolkitは、強力な検査機能とリバースエンジニアリング機能を融合し、日常的な保守業務の効率化を支援するツールキットです。CADデータを用いずに損傷評価を行えるほか、ブレンド解析、断面形状の確認、曲げ半径や真円度などの重要な寸法計測にも対応しています。さらに、レトロフィット用途にはIGES／STEP形式でのデータ出力やCADプラットフォームへの転送も可能です。

各モジュールには、カスタマイズ可能な検査手順やパラメータ設定機能が盛り込まれ、業界固有のワークフローをサポートするよう設計されています。また、このソフトウェアスイートには、保存やカスタマイズが可能なPDFファイルでの報告書作成機能が新たに搭載され、手作業で編集する必要がなく短時間で最終報告書を作成できます。報告書作成時に伴うミスが減るだけでなく、新しい作業者への作業プロセスやオンボーディング時の説明なども短縮でき、さらにはオペレーターやユーザーに依拠しない適合性を確立した報告書作成までが可能となります。

タッチスクリーンに表示されるステップをフォローするだけ

カナダで製造されるCreaform Integrity Suite ソリューションには、Insight Channelからの自己学習ツールやインタラクティブなツールチップが付いているだけでなく、Creaform.OS Viewerを使ってチーム間で容易に情報共有が行えます。また、多言語対応のカスタマーサポートを用意しており、世界中のどこからでも必要な言語でお手伝いいたします。

Creaformの製品マネージャーであるフランソワ・ラシャンス（François Lachance）は、次のように述べています。「Creaform Integrity Suiteによって、NDTの専門家は、データの収集や報告書の作成ではなく、意思決定に集中できるようになります。これは、専門家の皆様が待ち望んでいたものと考えます。HandySCAN 3D | EVO Seriesと組み合わせたこのソリューションは、表面損傷評価の、現場の作業から報告書作成までのプロセスを大きく塗り替えるでしょう」

機体のスキャニング例

【Creaformについて】

3D計測の未来を形作ってきた20年にわたる確かな経験に支えられるCreaformは、お客様の求める測定を実現するべく、最先端の3Dソリューションでサポートします。ハードウェアとソフトウェアの幅広いポートフォリオを取り揃え、3Dスキャン、リバースエンジニアリング、品質管理、非破壊試験、製品開発やMROを通してユーザーがじかに革新を体験することを可能にします。自動車、航空宇宙、製造、重工業、石油・ガス、発電、消費者製品、研究・教育といった様々な業界の何千人もの専門家たちが、Creaformと共に「革新が形になる」のを目の当たりにしています。

ケベック州レヴィに本社を構えるCreaformは、世界26ヶ所に事務所を置き、世界中で100社以上の販売パートナーネットワークを通して、85ヶ国以上で事業を展開しています。Creaformが関係を築き、比類ない顧客サービスを提供できるのは、これらのパートナー企業があるからです。Creaformは、様々なニッチ市場に魅力的な製品を提供し、工業技術ソリューションをリードする、年間売上高70億米ドルのグローバルリーダーであるAMETEK, Inc.のビジネスユニットです。

https://www.creaform3d.com/ja

