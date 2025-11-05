伯東、第二回住まいのGoodAir EXPO自社製品出展のお知らせ

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、春日井商工会議所にて開催される「第二回住まいのGoodAir EXPO」の当社ブースにて、2025年内リリース予定の当社製品「環境モニタリングシステム HYDeAir （IAQ空気質モニター）」を展示いたします。

会 期 ：2025 年 11 月 11 日 火曜日 10：00～18：00

会 場 ：春日井商工会議所 （愛知県春日井市鳥居松町5-45）

イベントURL ：https://contest.iaha.or.jp/

◆展示内容（当社製品）

・HYDeAir (IAQ空気質モニター) https://www.hakuto.co.jp/products/components/HYDeAir/

・TAEKO（発酵技術を用いた自社ブランド化粧品）https://www.taeko.shop/

◆イベントの概要

本イベントでは、全国から参加する出展者やセミナー講師と、活発な情報交換と意見共有ができます。

また、テクノロジーと空気の改善に関するアイデアコンテストでは、若者や企業の熱意や創意工夫を聴くことができ、他のイベントでは味わえない感動を体験できます。日本室内空気保健協会は、春日井市を本拠地としているため、空気質改善の発祥地として、産官学市民が一体となって意識改革を促し、イノベーションを起こし、価値共創、地域活性化に貢献します。

伯東株式会社について（https://www.hakuto.co.jp）

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

私たちが企業活動を通じて目指している未来は「人と技術と自然環境の共存」です。

先進のテクノロジーが人々の暮らし、そして地球に活力と潤いをもたらすことを信じ、より豊かな社会の実現のために邁進していきます。