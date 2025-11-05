TWOSTONE&Sons、長谷川創氏が取締役に就任へ 東証プライム上場企業のベクトル社を創業時から牽引、グループ経営の手腕を活かし次のフェーズへ

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sons（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：河端保志、代表取締役COO：高原克弥、証券コード：7352、以下 TWOSTONE&Sons）は、経営体制の強化を図るため、2025年10月24日開催の取締役会において、新経営体制を内定したことをお知らせいたします。

なお、本体制につきましては、2025年11月27日開催予定の第12回定時株主総会を経て正式に決定される予定であり、本日2025年11月５日、当社コーポレートサイトにて招集通知を掲載いたしました。

■新経営体制の背景・狙い

TWOSTONE&Sonsは、ITエンジニアの価値向上を掲げ共同代表である代表取締役CEO河端・代表取締役COO高原がともに学生であった2013年に創業し、以来エンジニアと企業を支援する事業を主軸に展開しております。

創業以来共同代表が経営中枢全般を担う体制でしたが、2023年６月のホールディングス体制への移行および社名変更を行ったことで、より強固な経営体制が急務でした。そこで同年11月に、当時上級執行役員であった加藤の取締役CFOへの就任、当時株式会社ベクトル取締役副社長グループCOO であった長谷川創氏の社外取締役への就任を発表し、より盤石な経営体制を築いてまいりました。

現在は、上場以来14件のM&Aを実施したことで数多くのグループ会社を擁するグループ経営に取り組んでいます。TWOSTONE&Sonsが掲げるITエンジニアの価値向上の実現を進めるための戦略として、今後より多角的な事業を展開するにあたり次の成長を見据え、この度の新経営体制を内定いたしました。

社外取締役を務める長谷川氏を取締役として内定し、2025年11月27日開催予定の第12回定時株主総会の決議を経て、経営中核メンバーとして参画いただく新体制を予定しています。

長谷川氏には、これまでの経営実績から成る「グループ経営のノウハウ」と「グループ成長を加速させる新規事業開発」などに取り組んでいただく予定です。

■長谷川創氏の紹介およびコメント

・長谷川創氏について

＜プロフィール＞

兵庫県出身。

関西学院大学在学中に創業メンバーとして株式会社ベクトルに参画。創業初期より、PR事業の立ち上げから上場までを牽引。以後、グループ全体の経営戦略、M&A、デジタル・DX推進、新規事業開発を統括。特にPR×デジタル領域での事業拡大をリードし、国内外の企業ブランディングやマーケティング支援を推進。

2025年５月に同社取締役副社長グループCOO退任。

・新取締役（予定） 長谷川創氏 コメント

このたび、TWOSTONE&Sonsに参画することとなり、大変光栄に思います。これまでベクトル社で培ってきた「新規事業開発とデジタル戦略を掛け合わせた成長支援」の経験を活かし、TWOSTONE&Sonsが掲げる“ITエンジニアの価値向上”という理念の実現に貢献したいと考えています。エンジニア一人ひとりの専門性が企業成長の原動力となる社会を目指し、組織と人材の可能性を最大化する仕組みづくりに取り組んでまいります。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

