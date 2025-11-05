ROBOT PAYMENT、Salesforce AgentExchangeで「督促AIエージェント」と「ヘルプデスク支援AIエージェント」を発表

株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下「ROBOT PAYMENT」）は 、「督促AIエージェント」と「ヘルプデスク支援AIエージェント」をSalesforceのAgentExchange（パートナー、開発者、および Agentblazerコミュニティが、企業がAIエージェントを迅速に作成・展開するためのソリューションを見つけ、試用し、購入することができる信頼できるマーケットプレイスおよびコミュニティ）にリリースしたことを発表しました。「督促AIエージェント」と「ヘルプデスク支援AIエージェント」は、お客様が経理・財務業務を行う中で、作業として工数の高い督促業務および、社内の窓口業務のサポートを実現可能にします。

「督促AIエージェント」と「ヘルプデスク支援AIエージェント」のリストは現在、AgentExchange （https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=56419ff4-a5ff-4fd4-8690-8ef8e59c2e98）で利用可能です。AgentExchangeはネイティブに Agentforce の厳格なセキュリティと顧客レビューをクリアした既成のアクション、トピック、テンプレートを拡張します。Agentforceは、信頼できる自律的なAIエージェントでチームを補強するための、企業向けのデジタル労働プラットフォームです。

「督促AIエージェント」、「ヘルプデスク支援AIエージェント」で実現すること

「解約防止支援AIエージェント」は、サブスクビジネスにおいて重要な解約防止と顧客LTV（顧客生涯価値）最大化に向け、AIエージェントが戦略的なアプローチをサポートします。

AgentExchangeへの掲載：「解約防止支援AIエージェント」について

契約更新対象者のリストアップや休眠顧客の特定をAIが自動で行い、解約リスクの高い顧客に対して、適切なタイミングで先手を打ったアプローチを可能にします。これにより、安定的な収益確保と事業成長に貢献します。「解約防止支援AIエージェント」は、サブスクビジネスに特化したサブスク管理サービス「サブスクペイ Professional」にてご利用いただけます。

担当者のコメント

株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員 COOの藤田は、次のように述べています。

「ROBOT PAYMENTは、Agentforceを活用したソリューションのリリースを皮切りに、FinTechとAIの融合をさらに深化させてまいります。お客様の業務課題をAIで解決し、より付加価値の高いサービスを提供することで、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進と持続的な成長をサポートしてまいります。」

Salesforce のコメント

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は次のように述べています。

「AgentExchangeは、顧客がワークフロー内に信頼できるAIソリューションをシームレスに統合する力を提供します。現在、当社の開発者コミュニティは、パートナーエコシステムの専門知識を直接活用し、業界特化型のソリューション［ 解約防止支援AIエージェント ］

を取得できるようになりました。これにより、AIエージェントを構築・実装し、ビジネスをAgentforce企業へと変革する先駆者となることができます」

Salesforce、Agentforce、AgentExchange、AppExchangeなどは、Salesforce, Inc.の商標です。



株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/