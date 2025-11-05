中国・深センで開催のCEIC2025会場にて 弊社代表取締役 杉野がフォーラムに登壇

株式会社ビーマップ

株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、以下、当社）の代表取締役社長 杉野文則が、2025年11月6～8日に中国・深センで開催される「CEIC2025」の会場内で行われる「Forum - WLAN Application Development（WLANアプリケーション開発フォーラム）」にて登壇し、Wi-Fiセンシングをテーマに講演を行うこととなりましたので、お知らせします。

■CEIC2025開催要項

- イベント名称：CEIC（消費電子イノベーション大会）2025- 会期：2025年11月6日(木)～8日(土)- 会場：Shenzhen Convention & Exhibition Center（深セン会展センター）第2ホール（中国・深セン市福田区）- 概要：「新しいエレクトロニクス、新しい体験、新しい消費」をテーマに、革新的なコンシューマー・エレクトロニクス技術を紹介する国際イベント。インテリジェントデバイス、スマートホーム、自動車、産業用途などに関連する最先端技術・製品・ソリューションなどの展示が行われ、業界横断の国際連携促進を図ります。

■当社代表取締役 杉野が登壇するフォーラムの概要

- フォーラム名：Forum - WLAN Application Development（WLANアプリケーション開発フォーラム）- 講演日時：2025年11月6日(木) 15:00～- 講演テーマ：Wi-Fi Sensing Practices and Future Prospects（Wi-Fiセンシングの実践と将来の展望）- 講演内容：主に日本国内におけるWi-Fiセンシングに関わる最新情報と今後の展望、それらを踏まえた当社の今後の取り組みなどについて紹介します。