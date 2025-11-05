【Celvoke（セルヴォーク）】マインドチェンジが叶う、精油100％「トランキルウッディの香り」のフレグランス ミストと美容保湿成分高配合のリップマスクが登場＜2025年12月5日(金)全国発売＞

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、2025年12月5日(金)に、フレグランス ミスト1種と、フレグランス リップマスク1種を発売いたします。いずれも、穏やかで落ち着きのある「Tranquil Woody（トランキルウッディ）」の香りで、自然と深い呼吸がはじまるような、やわらかく澄みわたる光の香りを纏って、静謐な世界へ誘います。



A MOMENTARY ESCAPE


自由に心を旅させる、セルヴォークのフレグランス



いま、この場所から見える風景は世界のすべてではないから。



同じ瞬間、地球のどこかに風が心地いい夏の夜や、銀世界が広がる冬の朝、落ち葉が照らされた秋の夕暮れを過ごせる場所がある。



周りを気にせず、静寂のなかにゆっくりと身を預けられるような空間や、海辺に沈む夕陽を見つめながら、あたたかな気持ちに包まれる空間へ。



目を閉じて、意識だけをエスケープさせることができたら。


鮮やかなマインドチェンジが叶い、毎日はもっと鮮やかに輝く。



ここではないどこかの地へ、一瞬で。


自分自身を生きるあなたのお守りに、この香りを。




セルヴォーク フレグランス ミスト

Tranquil Woodyの香り

新製品　 \4,950（税込）9mL


マインドに着目して厳選した精油を緻密にブレンドしたフレグランスミスト。忙しく過ごす毎日のなかでも、抱えている荷物をふっと手放し、違う世界へと意識を預けられたら。そんな視点から生まれたお守りのようなフレグランスです。ひと吹きした香りから見えてくる情景は、マインドセットのスイッチにも、自己表現のサポートにも。香りはすべて精油で構成され、周囲に拡散しすぎないため、まとう場所を選びません。




SCENE 01　― Tranquil Woody（トランキルウッディ）



12種類の精油をブレンド。フレッシュなベルガモットとレモンで意識をノックし、次第にシダーウッド、サンダルウッド、フランキンセンスによる深くやさしい静謐な世界へ。自然と深い呼吸がはじまるような、やわらかく澄みわたる光の香り。








セルヴォーク アロマヴェール リップマスク



Tranquil Woodyの香り

新製品　 \3,300（税込）8g


日々のダメージ*¹にさらされる唇を、厚みのあるトリートメント膜で包み込み、ぷるんと弾むようなみ


ずみずしさへと導くリップマスク。うるおいを閉じ込めてしっとりとした唇に整え、乾燥による縦じわ


や、荒れによる皮むけを防ぎます。ベッドサイドに置いてナイトマスクに、ポーチやバッグに入れて日常のリップケアに。12種類の精油をブレンドした安らぎの香りで心地よいケアを叶えます。





＜PRODUCT FEATURES＞

☑たっぷり塗って、集中保湿ケア


乾燥や荒れによる皮のめくれ、かさつき、縦じわを抱えた唇に。たっぷりと塗って時間を置く集中ケアで、ぷるんと弾むような唇へと導きます。



☑12種類の美容保湿成分で唇をしっとりとケア


３種のオーガニック認証成分と、10種の植物由来の保湿成分を配合。抱水性やエモリエント効果の高い成分で唇のうるおいをサポートするほか、肌荒れを防ぐ成分*²やビタミンC誘導体*³が全方位のケアを叶えます。



☑もっちり×なめらか快適テクスチャー


もちっとした弾力と、さらっと唇を動かせる軽やかさを併せ持つテクスチャー。厚みのあるトリートメント膜で荒れた唇もしっとりと包み込み、塗布してから快適な状態のまま、しっかりと唇をケアします。



☑心地よく寄り添う、天然精油100%の香り


フレグランスミストと同様の、100%精油によるトランキルウッディの香りです。呼吸の度に香りがそっと広がり、ケアの時間をさらに心地よく。







*¹ 乾燥など　*² グリチルリチン酸ジカリウム（整肌成分）　*³テトラヘキシルデカン酸アスコルビル



販売について




＜先行発売・予約・全国発売日＞


全国予約開始：2025年11月28日(金)　


全国発売：2025年12月5日(金)　



※セルヴォーク公式オンラインストアでは予約・発売ともに10:00より開始


https://celvoke.com/



<販売店舗＞
全国のセルヴォーク直営店舗


https://celvoke.com/Page/ShopList.aspx



セルヴォークについて



マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。

