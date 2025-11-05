オンセミ、Aura SemiconductorからVcore電源技術の買収を完了

オン・セミコンダクター株式会社

オンセミ（本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq：ON）は、Aura Semiconductorから同社のVcore電源技術および関連する知的財産（IP）ライセンス権利の買収を完了したことを発表しました。この戦略的な取引は、オンセミのパワーマネジメントのポートフォリオとロードマップを一層強化し、AIデータセンターアプリケーションにおいて、グリッドからコアまでのパワーツリー全体に対応するという当社のビジョンを加速させるものです。

オンセミは、シリコンおよびシリコンカーバイド（SiC）の両技術で培ってきた数十年にわたるイノベーションを生かし、ソリッドステートトランス、電源ユニット、800 VDC配電、コアパワーデリバリー向けに、業界をリードするソリューションを提供しています。これらの技術を統合することで、オンセミは最新のAIインフラで求められる厳しい電力要件に対して、拡張性を備えた実用的な設計で対応できる数少ない企業のひとつになります。

