中古パソコン販売の「PCバル」、全店店長が選んだおすすめPCを11/19までの期間限定・１０％OFF&オフィスソフト付きでご提供中!!※10/14Win10公式サポート終了、乗り換えはお忘れなく

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックフィールドサービス（本社：東京都新宿区）が運営する中古パソコンの販売サイト「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/used/(https://www.smaphodock24.jp/used/)）では、 『2025秋 店長おすすめパソコンフェア』として、確かな知識と経験に裏打ちされた技術でお客様のPCライフを支えるPCバル直営店全26店舗の店長が、各店の商品から選りすぐった1台をおすすめ中!! フェア対象品は全て10%OFF＋定番オフィスソフトWPS Office 2 Standard Editionプレゼント!!

2025秋 | 店長おすすめパソコン

店長おすすめパソコン以外にも、PCバルの中古パソコンにはこんな特徴が!!

■「PCバル」3つの安心

１．全台システム要件適合・約1,000台クラスのWindows11搭載PC

コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、約1,000台クラスのWindows11搭載中古パソコンをご用意!

Windows11搭載中古ノートパソコン

Windows11搭載中古デスクトップパソコン

もちろんパソコン修理店が母体のPCバルならでは、取扱商品は仕入れ後にパソコン整備士の資格を持った店長とスタッフが、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備。長く使える・故障の少ない状態でお届けできるようメンテナンスした上で販売しています。安定性と体感速度に影響するコンポーネンツはSSD＋RAMメモリ8GB以上を標準構成※とし、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化するパソコンの使用環境に対応しお客様満足度の向上を目指しています。

※一部標準構成外の商品もございます。

２．お客様に寄り添った情報掲載・商品説明

写真と説明だけで選ぶネットの商品でも安心してお選びいただけるよう、スペック情報だけでなく「動作には問題ないものの、細かなキズや使用感がある部分など…」といった状態も丁寧にご案内しています。

店頭展示品についても、スタッフが実物をご案内しながら、納得いただけるようわかりやすくご説明しています。

３．安心保証&充実サポート

購入時から最大6ヶ月間の保証※が中古PCに付いてくる！パソコン修理専門店を10年以上全国に展開するPCバルならではの修理技術が可能にする手厚いサポートです。保証期間内中の修理ではお客様の費用負担はゼロ(適用条件あり)！ 保証期間終了後に故障が発生した場合でも、症状状態ご予算に応じ当社の技術スタッフが最善のご提案を致します。

※中古PCの保証適用条件はWEB保証書へのアクセスまたは(紙)保証書でご確認ください。

※商品により保証期間が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

◆会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

□株式会社バルテックフィールドサービス

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの施工、保守、修理

パソコン修理サービス店のフランチャイズ展開

URL：https://www.smaphodock24.jp/