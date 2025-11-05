会員向け福利厚生サービス「ライフサービス24 by Wantedly Perk」の提供を開始

株式会社ライフイン24group

株式会社ライフイン24group（本社：東京都豊島区、代表取締役：谷合 浩和、以下「ライフイン24group」）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：仲 暁子、以下「ウォンテッドリー」）と連携し、2025年11月1日（土）より、ライフイン24group会員向けに福利厚生サービス「ライフサービス24 by Wantedly Perk」の提供を開始しました。

これにより、会員の皆さまは、緊急時の駆けつけサポートに加えて、日常生活にも役立つ多様な特典を利用できるようになります。

■ 平常時から緊急時までを支える包括的サポートを実現

ライフイン24groupは、鍵・水回り・ガラスなどの住まいのトラブルに24時間365日対応する「緊急駆けつけサービス」を中心に、安心で安全な暮らしを支援しています。

今回の連携により、会員の皆さまは、ウォンテッドリーが提供する福利厚生サービス「Perk」を「ライフサービス24 by Wantedly Perk」として利用可能となります。

会員専用ページを通じて、フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、約900種類の特典を利用できます。

■ 今後の展開

既存会員に対して「Perk」が新たに利用できるようになったことを周知し、日常的な活用を促進します。さらに、新規契約を検討するお客様に対しても、「暮らしをトータルで支える会員サービス」として訴求を強化し、会員満足度および利用者数の拡大を目指します。

■ ウォンテッドリー株式会社について

ウォンテッドリー株式会社は、「究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げ、ビジネスSNS「Wantedly」を中心に、働く人と企業をつなぐ各種サービスを展開しています。

今回提供する「Perk」は、日常的に使いやすい1,000種類以上の特典を揃えた福利厚生サービスで、企業と従業員のエンゲージメント向上に寄与しています。

＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

■ ライフイン24groupについて

ライフイン24groupは、24時間365日対応の緊急駆けつけサービスをはじめ、お客様の暮らしに寄り添う多様な生活サポートを提供しています。

これまで培ってきた住生活支援のワンストップ体制に加え、今回の提携を通じて、緊急時だけでなく平常時にも役立つ新たな支援のかたちを実現しました。

今後も、「いつでも、どんな時でも寄り添うパートナー」として、安心で快適な暮らしを支えるサービス提供を目指してまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ライフイン24group

URL：https://lifein-24group.com

本社所在地：東京都豊島区東池袋4-14-2 ワークスタジオ01ビル

代表取締役：谷合 浩和

設立：2021年3月