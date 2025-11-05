新品発売！ORICO X50 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース 特別セール

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOの最新製品、80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケースが登場！
高速データ転送と効率的なデータ管理を実現するこの外付けケースは、特に高速なストレージを求めるユーザーに最適です。ストレージの速度と信頼性を大幅に向上させ、作業効率をアップさせます。




「ORICO ‎X50」割引情報


キャンペーン期間：2025年11月4日から2025年11月9日まで


購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FH61T5D2
クーポンコード：ORICOX50


割引率：40%割引コード


割引き前の価格：39,999円


割引き後の価格：23,999円


【製品のポイント】


【最大80Gbpsの高速転送】


【超高速ストレージ拡張】


【Thunderbolt 5互換チップ搭載】


【静音冷却・高放熱性能】


【幅広いデバイスと高い互換性】


【Thunderbolt 3ユーザー互換性に関する注意事項】



ORICO M.2 SSD 外付けケースー付きUSB Cハブ


さらに、ORICO M.2 SSD 外付けケースー付きUSB Cハブが登場！この製品は、10-in-1ドッキングステーション機能を搭載し、効率的なデバイス接続を実現します。M.2 NVMeまたはSATA SSDに対応したケース、4K@60Hz HDMI出力、100W PD充電、SD/TFカードリーダー、Ethernetポートを備えており、すべてのニーズに応える製品です。




「ORICO DPM2P9」割引情報


キャンペーン期間：2025年11月4日から2025年11月9日まで


購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXF2SGGL
クーポンコード：ORICODPM2P9


割引率：25%クーポン + 15%割引コード


割引き前の価格：14,999円


割引き後の価格：8,999円


【製品のポイント】


M.2 SSDエンクロージャー付きUSB Cハブ


新たにアップグレード


10Gbps超高速データ転送＆PD100W急速充電器


4k HDMIディスプレイ出力


SD/TFカードリーダー＆ギガビットイーサネット



【製品に関するお問い合わせ】
会社名：オリコジャパン株式会社


E-mail：oricoglobal@orico.cc


公式サイト：https://orico.global/


X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_


instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global


LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc