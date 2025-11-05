PCユーザーの“PC体験”を五・七・五で表現！リユースPCのリングロー、「パソコン川柳コンテスト2025」を開催

リングロー株式会社

IT機器のリユース事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、11月12日(水)から11月30日(日)まで、芸術の秋にちなんで「パソコン川柳コンテスト」を開催します。パソコンにまつわるエピソードやPCを使っていて起きる日常の“こんな体験”を、五・七・五で表現した作品を全国から募集します。本企画は今年で第二回目の開催となります。

リングローは「情報社会に、新しいジャンルを創る。」を企業理念に掲げ、自社リユースPCブランド「R∞PC（アールピーシー）」の普及を通じて、より身近で快適なPCライフの実現を目指しています。今回のコンテストは、ユーザーのPC体験をユーモアや感性で共有し、世代を超えて“PCとの付き合い方”を見つめ直すきっかけにしたいという想いから企画されました。

イベント概要

・イベント名：「リングロー パソコン川柳コンテスト2025」

・実施期間：2025年11月12日（水）～ 11月30日（日）

・対象年齢：全年齢

・応募条件：パソコンにまつわる川柳であること、何句でも応募可能

・賞、景品：

🥇最優秀賞 Amazonギフト券5,000円分（1名）

🥈優秀賞 Amazonギフト券2,000円分（2名）

・受賞作発表：受賞作は12月中旬予定（CPサイトにて発表）

※受賞者には別途担当者からメールでご連絡いたします。

・応募URL（リングロー公式LINE）：https://line.me/R/ti/p/%40767catjb

(https://line.me/R/ti/p/%40767catjb) 前回の受賞作はこちら：https://www.ringrow.co.jp/blog/2024/11/29/7272

応募方法

１. リングローの公式LINEをお友達追加２. パソコン川柳応募フォームより作品を投稿

※応募フォームは11月12日、LINEのトークメッセージで配信・公開されます。11月13日以降にLINEを追加された方にも別途配信いたしますので、届いたフォームよりご参加ください。

リユースPCブランド「R∞PC」とは

「R∞PC（アールピーシー）」は、2年と無期限で期間の選べる本体保証、電話やLINEを用いた相談サポート付の中古パソコンのことです。また、「お客様起因の故障であっても保証対象」という業界初の保証内容と、厳格な整備基準を設けていることから、お客様に安心して長く製品をご利用いただけます。相談サポートは購入後無期限・無制限でご利用いただけ、購入前のご相談も無料で行うなど、お客様のニーズに寄り添ったサービス提供ができる中古パソコンです。

R∞PC直販サイト「R∞PCダイレクト」：https://rpc.ringrow.co.jp

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）