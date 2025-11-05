会員制経営者コミュニティ『 TP PRIME MEMBERS 』スポンサー企業様一覧 (11/1最新)

TPホールディングス株式会社

関わって下さった多くの方と企業様に心から感謝を申し上げます。

新規取引先の拡充や協業先にお悩みの経営者様は、どうぞ気軽にご相談くださいませ。

スポンサー企業様一覧

2025年10月中にご参画頂いたスポンサー企業様の一覧です。

※一部企業未掲載

株式会社BPX

https://bpx.co.jp/

株式会社Voleur

https://www.voleur.co.jp/

株式会社Secured

https://securedjapan.jp/

AIDホールディングス株式会社

https://aid-hd.com/

株式会社LAMAT

※HP準備中

株式会社GivingFirst

https://g1st.co.jp/

HOLD.D.HOLDINGS株式会社

※HP準備中

株式会社Airz

https://airz.co.jp/

INNVTNL株式会社

https://www.innvtnl.com/

有限会社raft

https://home-p.net/raft/

株式会社デジタルスフィア

https://www.digital-sphere.co.jp/

株式会社メグダイ

https://about.megdai.com/

株式会社タイムワールド

https://o2-capsule.com/

エン株式会社

https://corp.en-japan.com/

株式会社ラジャ

https://www.creative-raja.com/

株式会社NOBU Planning

https://nobuplanning.com/

株式会社キャン・プロモーション

https://www.can-pro.co.jp/

株式会社PartX

https://partx.co.jp/

株式会社あさ製薬

https://asapharma.jp/

Good Smile Group

https://good-smile.group/

株式会社TechFamily

https://tech-family.co.jp/

株式会社SOBLUE

https://soblue-inc.com/

株式会社L

https://lipple.co.jp/

株式会社Lipple

https://kuroko.co/

株式会社あどばる

https://adval.jp/

株式会社GENERADES

https://www.generades.com/

▼会員制経営者コミュニティ 「 TP PRIME MEMBERS(https://tp-prime-members.com/) 」とは

2025年6月2日に正式リリース。

スポンサー企業様はご紹介を中心に純増し、4か月で220社を突破、現在ご加入をご検討頂いている企業様(ベーシック企業様)は1408社と皆様のお陰で成長し続けています。

ご参加頂いた企業様からの多いご意見

１. 経営者層の方々との情報交換による視野の向上

２. 経営者層の方々との繋がりの強化

３. お取引による売上・利益の拡大

と、自社のサービス発展、会社経営においてニーズのある企業様へ質の高いご縁の場をご提供させて頂いております。

月額55,000円(税込)のスポンサー様の特典

≪ ブランディング ≫

■サービスサイトへ“企業ロゴとURL”の掲載

■サービスサイトへ“経営者インタビュー”をテキストで掲載

■SNS公式アカウントでの“経営者インタビュー(事業紹介)”でショート動画の配信で事業PRができます

≪ マーケティング ≫

■サービスサイトでのオンラインマッチング機能(月3回)

■交流会(定例月6回)やゴルフコンペ等、各種イベントの開催



※スポンサー様は交流会開催時のお食事代はスポンサー費用に含みますので、月額55,000円(税込)以上の出費はございません。お食事代をスポンサー費としてデポジットいただく感覚です！

※決済権のある役員以上のご参加が可能で、より多くご参加いただければかなりお得な設定とさせて頂いております。

ご支援頂くスポンサー費用の利用先

『 TP PRIME MEMBERS 』は“皆様と共に創る経営者コミュニティ” をコンセプトに、ご支援を頂くスポンサー企業様にとともに、よりUpdateをしていきます。



■必要経費(交流会食事代や運営費)を除いた全額を「広告費」と「開発費」に投資することによって、スポンサー企業の皆様のロゴや事業をより多くの目に留まるよう「ブランディング効果」を高め、現在2か月に1回サービスサイトのアップデートを行うことにより、皆様がより快適にコミュニティをご活用いただける環境を整えてまいります。

今後ともご参画頂く皆様のお役に立てますよう、更なる拡大とサービス向上を邁進してまいります。

何卒よろしくお願いいたします。



『TP PRIME MEMBERS』への加入相談はコチラ(https://tp-prime-members.com/contact/)

【運営】

Primary Link株式会社

代表 田安 美和子

( ※TP PRIME MEMBERS : https://tp-prime-members.com/ )