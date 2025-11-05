こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ベトナムの空に新たな翼が舞う：サン・フーコック航空の初便がフーコックに向けて出発
2025年11月1日の朝、ベトナム初のレジャー航空会社となるサン・フーコック航空の初便がフーコックに向けて正式に出発しました。
ベトナム・フーコック -Media OutReach Newswire- 2025年11月1日 -本日、サン・グループ傘下のサン・フーコック航空（SPA: Sun PhuQuoc Airways）が正式に商用運航を開始し、ベトナムの空に新たな翼が誕生しました。11月1日、フーコック―ハノイ、フーコック―ホーチミンシティ、ハノイ―ホーチミンシティの3路線が就航し、ベトナムの航空業界の新たな節目となりました。2026年にはダナン―フーコック線およびニャチャン―フーコック線を開設するほか、フーコックから韓国、台湾、タイ、シンガポール、香港、インドへの国際直行便の運航を開始する計画です。これはベトナムの非常に美しい都市を世界と結ぶ同社のビジョンの実現に向けた取り組みです。
午前7時15分、エアバスA321型機に乗客220名を乗せた初便9G1203便が、ハノイのノイバイ国際空港からフーコックに向けて飛び立ちました。その後間もなくホーチミンシティとダナンからも、フーコック行きのフライトが出発しました。これはフーコック島の発展を支援し、フーコックを世界的な観光地、そして地域の新たな空の拠点としていくことを目指すサン・グループの戦略的取り組みを示すものです。ダナン―フーコック便は、就航を記念する特別フライトとして運航されました。この路線は2026年3月から定期便として運航を開始する予定です。
サン・フーコック航空の最高経営責任者（CEO）であるグエン・マン・クアン（Nguyen Manh Quan）は、次のように述べています。「本日は、サン・グループとサン・フーコック航空にとって非常に特別な日です。新たな航空会社の誕生の日であるとともに、旅行と観光を新たな形で結び、独自の体験を届ける第一歩となります。」
機内では、フランスの有名なベーカリーブランドで、同日フーコックのサンセットタウンにベトナム初の店舗をオープンしたエリックカイザーの看板商品であるペストリーが提供されました。ハノイ―フーコック初便の機内では、音楽の生演奏が披露され、乗客は空の上の祭典を満喫しました。
サン・フーコック航空の初便はウォーター・サルートの歓迎を受けてフーコック国際空港に到着し、祝祭ムードの中、パイロットの制服に身を包んだテディベアのサニー（Sunny）が乗客を迎えました。
サン・フーコック航空が無事就航したことにより、ベトナムの航空市場に新たな航空会社、手頃な旅行手段が加わり、あらゆる年齢層の旅行者にとってフーコックがより身近になるだけでなく、フーコックの観光シーズン、そして2026年の旧正月に向けて高まる需要に対応します。
https://www.sunphuquocairways.com/gl/en
