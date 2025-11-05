こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
聖学院大学が11月19日クリスマスツリー点火祭・クリスマスマーケットを開催 ―学生・園児・教職員・地域と共にアドヴェントの始まりを祝う―
聖学院大学（埼玉県上尾市、学長：小池茂子）は、2025年11月19日（水）に、クリスマスツリー点火祭とクリスマスマーケットを同時開催します。点火祭では、聖歌隊やハンドベルの賛美の中、天使に扮した学生がろうそくに光を灯し、キャンパスの大ツリーが輝きを放ちます。クリスマスの始まりを告げる本学の伝統行事として、地域の方々とともに喜びのひとときを分かち合います。一般公開。申し込み不要。
◆待降節（アドヴェント）の始まりを告げるクリスマスツリー点火祭
聖学院大学の大切な行事であるクリスマスツリー点火祭は、キリスト教の礼拝形式で行われます。式典はチャペルで開催し、聖歌隊やハンドベルによる賛美の中、天使に扮した学生がろうそくに光を灯し、同時に図書館棟前の大ツリーにイルミネーションが灯ります。
大学の前身である女子聖学院短期大学から引き継がれ、今年で38回目を迎えます。聖学院大学は神学校を母体とした埼玉県唯一のミッションスクールとして、系列校の聖学院みどり幼稚園や聖学院教会と連携し、地域とともにアドヴェント（待降節）の始まりを祝います。
【クリスマスツリー点火祭概要】
■日時：2025年11月19日（水） 16:40-17:10
■場所：聖学院大学チャペル
■対象者：学生、教職員、地域一般の方
■ツリー点灯期間：11月19日（水）～1月6日（火）16:30-21:30
◆クリスマスマーケット2025
点火祭終了後、キャンパスを開放し「クリスマスマーケット2025」を開催します。今年は規模を拡大し、学生や一般の方にも出店を募集。出店や音楽イベントを通して交流を深めると共に、クリスマスを迎える喜びを分かち合うひとときをお届けします。どなたでもご自由に参加いただけます。
【クリスマスマーケット概要】
■日時：11月19日（水）/ 17:10-20:00
■場所：聖学院大学キャンパス
■対象：学生・教職員・地域一般の方
【企画一覧】
クリスマスマーケット：学生や地域の方によるハンドメイド雑貨出店・近隣店舗、福祉団体等による飲食物販売、被災地名産品販売、ワークショップなど（予定）
クリスマスイルミネーション：図書館前の大ツリーと「光の小径」のライトアップ
グリューン クリスマスコンサート：女性コーラス「グリューン」によるクリスマスコンサート
スイーツビュッフェ：温かい飲み物とクリスマススイーツの無料配布
聖学院教会 カフェ緑聖：牧師による自家焙煎コーヒーと手作りお菓子
聖書を学ぶ会：聖学院大学後援会主催
その他、キッチンカーの出店等を予定しています
取材について イベントの取材可能です。どうぞお問い合わせください。
イベントページURL
https://www.seigakuin-univ.ac.jp/events/339/
※学校法人聖学院はグローバル・コンパクトに署名・加入、SDGsを目指した活動を行っています。
【本リリースに関するお問い合わせ、取材のお申し込み先】
聖学院大学 入試・広報課 担当：松粼・神吉・平田
Tel.048-780-1707 FAX.048-725-6891 E-mail:pr@seigakuin-univ.ac.jp
Web: https://www.seigakuin-univ.ac.jp/
≪聖学院大学 概要≫
【住所】埼玉県上尾市戸崎1-1 【学長】小池 茂子（こいけ しげこ）
【設立】1988年設立 【学生数】1,608名（2025年5月1日付）
【学部・学科】政治経済学部（政治経済学科）、⼈⽂学部（国際⽂化学科*／⽇本⽂化学科／⼦ども教育学科）、⼼理福祉学部（⼼理福祉学科）の 3 学部 5 学科を設置
＊2026 年 4 ⽉より、⼈⽂学部欧⽶⽂化学科は国際⽂化学科に名称変更予定
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、神吉（かんき）、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
