世代を超えて愛される「コロッケ」の祭典を国分寺市内の飲食店で開催！学生発グルメイベント「こくめし」―東京経済大学
東京経済大学（東京都国分寺市 学長：岡本英男）で、地域経済の活性化を学ぶ鈴木恒雄特別ゼミは、国分寺の魅力のひとつとして「食」に焦点を当て、学びの実践として学生発のイベントを開催します。
「国分寺で食べたくなる飯」をコンセプトに、共通テーマの商材を用いて市内17の飲食店と協同して、期間限定で各店舗オリジナルの趣向をこらした創作メニューを提供します。
今年度の共通テーマは「コロッケ」。「エモい」温かさに、令和ならではの発想を添えたコロッケが楽しめます。
【概 要】2025年度『こくめし』
【共通テーマ】コロッケ
【開催期間】2025年11月17日（月）～12月7日（日）
【参加店舗】居酒屋よっちゃん国分寺本店、伊太利亜酒場CHULU亭、Restaurant&Cocktail BAR atResta、Kitchen RK、イタリア料理ボンジョルノ、そば処豊年屋、Grill Kitchen笑人、日本料理 天松、ビアカフェ ガンブリヌス、炭火酒場 鶏眞、参百圓食堂 日吉小町、織田島酒店、イタリアンキッチン クオーレ、鎌倉廻米店、ビストロ千俵、コロッケの丸愛、ようびや（順不同）
【利用特典】
（１）参加特典...対象メニューを１食注文するごとに、オリジナル３色ボールペンを１本プレゼント。
（２）スタンプラリー応募特典...対象メニューを注文で、1店舗につき１個スタンプを進呈。スタンプを３個集めるごとに、缶バッチ(参加者全員)に加え、対象店舗で利用可能な食事券（先着25名様）と交換できる。食事券はくじ引きで金額を決める。(1等：2000円 2等：1000円 3等：500円)
【詳細情報】
イベントの詳細や最新情報は、こくめし公式SNSをご確認ください。
・X @kokumeshi_tku
・Instagram @kokumeshi_tku
・Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100037634561797
・TikTok @kokumeshi_tku1
▼本件に関する問い合わせ先
東京経済大学 地域連携センター
住所：東京都国分寺市南町1-7-34
TEL：042-328-7950
