京都橘大学 大学祭「第58回 橘祭」を開催！2025年のテーマは『橘光風舞（きっこうふうぶ）』
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間、京都橘大学祭「第58回 橘祭」を開催します。
今年の学園祭のテーマは『橘光風舞』。このテーマには「気品と香り高き伝統（橘）のもとで、輝き（光）と自由な発想（風）が舞い上がるような幻想的な、美しく心躍る橘祭にしよう」という、学生たちの想いが込められています。2日間の開催で約80の模擬店が出展し、昨年を超える8千人の来場をめざして企画を多数用意しています。
どなたでも参加できる来場者参加企画として、男性・女性・こども部門を設けている「腕相撲大会」をはじめ、パネルクイズ大会や「たちばなのど自慢大会」を開催するほか、今年は新たにヤギやウサギ、水鳥など動物たちと触れ合う「移動動物園」を開催します。野外ステージではクラブ・サークルのパフォーマンスが連日披露されます。
また、橘祭に先立ち9月に開催した「ミニ学祭」で地域の子どもたちが制作した装飾や、手形アートが会場を彩ります。スライムや石鹸作り、ボールプール等が楽しめる「こども縁日」は、例年好評の企画となっています。
学生や教職員だけでなく、卒業生や保護者、地域の方々に幅広くご参加いただき、参加者同士が交流を深めながら、共に楽しみ、山科からエネルギーを発信する機会を提供します。
■第58回橘祭『橘光風舞』開催概要
開催日時：2025年11月8日（土）11：00－17：30
2025年11月9日（日）11：00－17：30
※受付開始は両日10：30～となります。
開催場所：京都橘大学構内
大学祭実行委員会HP：https://www.festachibana.com/
大学祭実行委員会SNS：https://www.instagram.com/fes_tachiban
■大学祭実行委員長 西岡 大和（経済学部経済学科3回生）コメント
橘祭の開催にご尽力いただきました全ての方々に感謝申し上げます。毎年好評をいただいている企画はもちろん、今年度から新たにスタートさせたコンテンツも多数ご用意しております。
たくさんの方にお楽しみいただける橘祭になるよう委員一同全力で準備に取り組みました。ぜひ、お友達やご家族をお誘いあわせのうえご来場ください。
■野外ステージ タイムテーブル
11月8日（土）
11：00－11：15 書道部パフォーマンス
11：15－12：15 ダンス部パフォーマンス
12：15－12：30 京炎そでふれ！部Tacchi 演舞
12：30－13：20 筝曲部 演奏
13：20－13：50 K-popカバーダンスサークルパフォーマンス
13：50－14：30 よしもとお笑いライブ〈観覧無料〉
14：30－15：30 たちばなのど自慢大会〈来場者参加型企画〉
15：30－16：20 吹奏楽部 演奏
11月9日（日）
11：00－11：50 軽音楽部ライブ
11：50－12：50 フォークソング部ライブ
12：50－13：20 居合道部パフォーマンス
13：20－13：50 和太鼓部 演奏
13：50－14：50 腕相撲大会〈来場者参加型企画〉
14：50－16：00 アタック25〈来場者参加型企画〉
■来場者参加型企画 各プログラム
●たちばなのど自慢大会（8日）
トーナメント方式で優勝者を決定！観客投票によるMVP枠も設けています。
場所 野外ステージ
時間 14：30－15：30
●腕相撲大会（9日）
初開催の昨年に続き今年も開催！
男性・女性・こどもの各部門でトーナメントを行います。
場所 野外ステージ
時間 13：50－14：50
●こども縁日（8日・9日）
例年大好評の"こども縁日"がさらにパワーアップ。
スライムや石鹸、プラバンを作る【ものづくりブース】、水に浮かぶおもちゃをすくう「いろいろすくい」やお菓子を狙ってペットボトルを転がす「ローリングボトルゲーム」を体験できる【チャレンジブース】、ボールプールが楽しめる【遊びブース】の３つのブースを設けます。
場所 響友館4階
●移動動物園（8日・9日）
今年は新たに、京都ポニーどうぶつえんから動物たちがやってきます！
ヤギやウサギ、水鳥やヘビとの触れ合い体験を行います。
場所 清和館奥
時間 10：00－16：00
■ライブイベント
●よしもとお笑いライブ（8日）〈観覧無料〉
場所 野外ステージ
時間 13：50－14：30
出演 スカチャン／ぎょうぶ／ファンファーレと熱狂／爛々・萌々／おたまじゃくし中西
●KANA-BOON SPECIAL LIVE（9日）
場所 中央体育館大アリーナ
開場 15：45～ 開演 16：30～
チケット 学内生1,000円／一般2,000円
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
