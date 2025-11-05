聖夜を彩る、3つのレストランの饗宴。 北欧ブッフェから和一色の鮨割烹すき焼きクリスマスディナーまでラグジュアリーなクリスマスを演出するクリスマス限定メニューの予約受付をスタート

株式会社ホライズン・ホテルズ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 総支配人：大崎誓也）は、2025年のクリスマスシーズンを彩る特別なブッフェやコースメニューの販売を開始いたします。今年のクリスマスは大阪・関西万博が大阪ベイエリアにもたらした「未来」や「多様性」を取り入れた「Beyond the Bright」がテーマ。ホテル内のレストランでさまざまなクリスマスメニューをご用意しました。大切な方と過ごすシーンに合わせてお選びいただける多彩なラインナップで非日常を感じる大阪ベイエリアで特別なひとときを演出いたします。

グランドプリンスホテル大阪ベイ クリスマス2025「Beyond the Bright」

■北欧クリスマスブッフェ

北欧クリスマスブッフェ

北欧の定番料理である「ミートボール」や皮をパリパリに焼き上げた豚肉料理「フレスケスタイ」、オープンサンド「スモーブロー」に加え、クリスマスの食卓に欠かせないローストチキンやデザートにはショートケーキまで、クリスマスや北欧の非日常な世界観を味わえる華やかなメニューをご提供します。ご宿泊のゲストはもちろん、ブッフェのみのご利用もいただけます。

・提供メニュー例:

（北欧料理）ミートボール、フレスケスタイ、 スモーブロー、サーモンのロースト

（クリスマス料理）ローストチキン、ビーフシチュー、 ローストビーフ、クリスマススイーツなど

■カジュアルイタリアン「バジリコ」のクリスマスコース「ボンナターレ」

ホテルB1階のカジュアルイタリアン「バジリコ」ではクリスマス限定のコースメニューをランチとディナーそれぞれでご用意いたしました。赤海老を包んだ「ラビオリ」や塊肉を焼いた後に薄くスライスして提供する「タリアータ」などイタリア料理の数々をグリーンやレッドといったクリスマスカラーで上品かつカラフルに彩りました。食後にはクリスマスデザートやコーヒー紅茶ももちろんご用意。カジュアルな雰囲気でありながらも特別感を感じるコース料理は大切な方とのクリスマスにピッタリです。

提供メニュー例）

・「赤海老のラビオリ ミントの香るブイヨンで」

・「真鯛のオーブン焼き 軽やかなシャンパンソース」

・「国産牛ロース肉のタリアータ バルサミコソース カラフルなサラダを添えて」

■クリスマスディナー「天使の贈り物」＆「天使の歌声」

～江戸前鮨×神戸ビーフ/鉄板焼 「彩 irodori」のクリスマス限定コース

炎が舞い上がるフランベの演出も楽しめる鉄板焼では2コースをご用意。2コース共通してクリスマスの定番料理の「ビーフシチューパイ包み」に加え、「黒毛和牛フィレ」を赤ワインソースでお楽しみいただけます。「天使の贈り物」コースでは「オマール海老と帆立貝の鉄板焼き」も加えた豪華なラインナップで、お肉は「神戸ビーフ」に変更可能なオプションもご用意いたしました。

提供メニュー例）

・前菜）ローストビーフ / ミニフライドチキン /豚角煮マッシュポテト

・ビーフシチューパイ包み

・黒毛和牛フィレ100g 赤ワインソースを添えて

・オマール海老と帆立貝の鉄板焼き アメリケーヌソース（「天使の贈り物」コースのみ）

※神戸牛サーロインやフィレに変更オプションあり

・フォンダンショコラとバニラアイス 小さなサンタクロースを添えて

クリスマス鮨ディナーコース「聖」

カウンター越しに職人が握りたての鮨を提供することが特徴の「彩 irodori」の鮨からは和一色の目新しいクリスマスコースをご用意いたしました。抹茶塩で味わうタラバガニの天麩羅や国産和牛のすき焼き、握り鮨3貫に加え、カラフルなクリスマスカップ鮨、最後にはお楽しみのクリスマス特別和菓子もご用意いたしました。クリスマスは洋食を想像する方も少なくない中、今年はいつもとは違った和なクリスマスはいかがでしょうか？

提供メニュー例）

・お造り）鮪赤身/真鯛/牡丹海老/あしらい一式

・タラバガニ天麩羅/抹茶塩

・国産和牛すき焼き

・握り鮨3貫/クリスマスカップ鮨

・クリスマス特別和菓子

各レストランでのクリスマスブッフェ、コースの概要

ブッフェレストラン「The Cafe」 北欧クリスマスブッフェ

・場所: ホテル1階 ブッフェレストラン「The Cafe」

・期間: 2025年12月1日（月）～12月25日（木）

・時間 ランチ 12:00NOON～2:30P.M.(L.O. 2:00P.M.)

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.( L.O. 8:30P.M.)

・料金 ランチ 平日 おとな\4,200 こども\2,100

土日祝 おとな\5,200 こども\2,600

ディナー 平日 おとな\5,400 ことも\2,700

土日祝 おとな\6,400 こども\3,200

※こども：6～12才

フリーフローオプション： アルコール飲料込み\2,600 ソフトドリンクのみ \800

アラカルトドリンクのご用意もございます。

カジュアルイタリアン「バジリコ」のクリスマスコース

・期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

・クリスマスランチコース \7,000

12:00NOON～3:00P.M.(L.O.2:00P.M.)

・クリスマスディナーコース \9,500

5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.8:00P.M.)

※12月23日（火）は定休日

江戸前鮨×神戸ビーフ/鉄板焼 「彩 irodori」のクリスマスコース

・期間： 2025年12月20日（土）～12月25日（木）

・クリスマス鉄板焼ディナーコース 「天使の贈り物」 \23,000

「天使の歌声」 \18,000

・クリスマス鮨ディナーコース 聖 \15,000

5:00P.M.～9:30P.M.(L.O. 鉄板焼 ・鮨コース 8:00P.M.／鮨アラカルト8:30P.M.)

※12月22日（月）は定休日

【各レストランのブッフェ・コースのご予約・詳細】

ホテル公式webサイトよりご予約受付

http://princehotels.co.jp/osakabay/plan/christmas2025/

【お問合せ】

TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)

※写真はイメージです。※料金には消費税とサービス料13％が含まれております。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

グランドプリンスホテル大阪ベイ

グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを臨むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。

・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11

・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)

・客室数: 432室

・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON

・アクセス：

JR大阪駅から：ホテルシャトルバスで片道約25分

関西空港から：エアポートリムジンバスで約50分

大阪中心部から：大阪メトロ中央線「本町」駅方面から「コスモスクエア」駅乗り換え、

ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドは、西武グループの中核会社で、プリンスホテルをはじめとする国内外の宿泊施設、スキー場、ゴルフ場などのレジャー施設を運営するオペレーター会社です。

当社は、オーストラリア・シドニーに本拠地を置く子会社・Seibu Prince Hotels Worldwide Asia Pacific Pty Ltd（旧 StayWell Holdings）とともに 「ザ・プリンス アカトキ」 「ザ・プリンス」 「グランドプリンスホテル」 「パークレジス バイ プリンス」 「ポリシー」 「プリンスホテル」 「パークレジス」 「パーク プロキシー」 「プリンス スマート イン」 「レジャーイン」 と、ラグジュアリーから宿泊特化まで対応する合計10の多彩なブランドを展開しております。

これらのブランドにより、東京、軽井沢、箱根、京都などの日本の主要都市やリゾート地、およびアジアや中東、オセアニア、アメリカならびにヨーロッパなどの世界の主要都市で、合計86ホテル（会員制ホテル含む）を運営しております。その他、国内外31ゴルフ場、10スキー場などのレジャー・スポーツ施設、さらに水族館や映画館、ボウリング場などのアミューズメント施設も運営しております。

西武・プリンスホテルズワールドワイド

https://www.seibuprince.com/ja