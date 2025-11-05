こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪成蹊大学】経営学部 スポーツマネジメント学科の中田凪咲さんが「FIFAフットサル女子ワールドカップ フィリピン2025（11.21-12.7）」の日本女子代表（フル代表）のメンバーに選出
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）経営学部 スポーツマネジメント学科 3年生の中田凪咲（なかた なぎさ)さんが、2025年11月21日から12月7日に行われる「FIFAフットサル女子ワールドカップ フィリピン2025」の日本女子代表メンバーに選ばれました。
【概要】
中田さんはセレッソ大阪レディースチームで高校までサッカーを続け、大学入学後にフットサル競技へ転向しました。経営学部 スポーツマネジメント学科で学業を続けながらクラブチーム「SWHレディース西宮」に所属し、トップリーグで活躍しています。また本学男子フットサル部の練習にも可能な限り参加しています。 今回のワールドカップにはサポートメンバーとして選出され、全日程に帯同し大会出場の可能性もあります。ポジションは、ゴールキーパー（ゴレイロ）。
【中田さんコメント】
今回初めて開催されるフットサル女子ワールドカップに日本代表として参加できることができ、大変名誉に感じています。
貴重な経験になると思いますし、日ごろサポートしていただいている関係者の皆さま方の想いを忘れずに、がんばってきます。
【FIFAフットサル女子ワールドカップについて】
2025 FIFAフットサル女子ワールドカップ（英: 2025 FIFA Futsal Women's World Cup）は、史上初めて国際サッカー連盟（FIFA）が主催する女子フットサルの世界選手権で、各大陸予選を勝ち抜いた16チームで世界一を争います。日本は、グループCで、ポルトガル、タンザニア、ニュージーランドとグループステージを戦います。
メンバー発表リリース（日本サッカー協会）
https://www.jfa.jp/national_team/futsalw_2025/news/00035694/
所属クラブ（SWHレディース西宮）
https://www.swh2003.com/
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/