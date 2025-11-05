検索順位×クリック率で読み解く！フィットネス業界SEOのリアルと実践ポイント（9月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストがフィットネス業界における検索順位毎のクリック率を徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333622&id=bodyimage1】
SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年9月にフィットネス業界のクライアントサイトを対象とした「検索順位ごとのクリック率（CTR）」の調査を実施しました。
今回の調査では、検索結果上位10位にランクインした2,987件のフィットネス関連キーワードを分析対象とし、順位によるCTRの変動を詳細に検証。加えて、ランクエストが運用するSEO業界向けメディア（注）のクリック率データとも比較し、検索ユーザーの行動傾向とそこから導かれるSEO対策の方向性を明らかにしています。
本結果は、フィットネス業界におけるSEO対策改善の実務指標として、「どの順位が最もクリックを集めやすいのか」「上位と中位・下位でどのような差が生じているのか」を具体的に示す貴重なデータとなっています。
目次
1．2025年9月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
2．2025年9月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
3．フィットネス業界のクリック率から読み解く検索行動とSEO対策の方向性
◆ 上位順位の強いクリック誘導力
◆ 中位～下位順位にも見える“比較検討”行動
◆ 業界全体としての優位性と今後の伸びしろ
◆ 検索で“選ばれる”ための次の一手
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1．2025年9月度: フィットネス業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333622&id=bodyimage2】
1位はクリック率が44.9％と非常に高く、特に注目すべき成果を示しています。表示回数に対して多くのユーザーが反応しており、強い訴求力や魅力のある内容であることがうかがえます。2位も23.3％と高水準で、上位2件が際立って高いパフォーマンスを発揮している点が印象的です。3位も10.2％と二桁を維持しており、上位グループとして十分に安定した成果を出しています。
中位の4位から6位にかけては、クリック率が4.5％から2.6％とやや落ち着くものの、全体の中では一定の成果を上げているといえます。特に表示回数が多い中でクリックを確保できている点は、内容や訴求方法に一定の効果があることを示唆しています。
下位の7位以降は1％台とやや控えめな数値ではありますが、露出機会を維持できている点や、一定のクリックが発生している点は評価できます。特に改善の余地が大きい領域とも言え、今後の調整や施策によって伸びしろが期待できる順位層です。
2．2025年9月度: フィットネス業界とSEO業界の検索表示順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333622&id=bodyimage3】
※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（ https://rank-quest.jp/ ）のデータに基づいています。
1位はクリック率が44.9％と非常に高く、SEO業界（32.4％）を12.5ポイント上回っています。検索ユーザーが上位結果に対して強い信頼を持ち、直感的にクリックする傾向が見られると考えられます。特にフィットネス関連の検索では、具体的な店舗名やサービス内容を素早く比較・判断したいユーザーが多く、上位表示の影響がより大きく表れている可能性があります。
