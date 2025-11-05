青春のマエストロ空翔俊介が描く疑似家族ハートフルストーリー！喪女と根暗少年がおりなす感動の疑似家族ホームコメディ、ついに完結！コミックELMO『ハロー・マイ・ホーム 5』11月10日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックELMO『ハロー・マイ・ホーム 5』を11月10日に発売いたします。
書籍情報
ハロー・マイ・ホーム 5
https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1982
漫画：空翔俊介
ISBN：9784867168646
価格：897円（本体815円＋税10%）
発売日：2025年11月10日
購入特典
最新刊発売を記念し、駿河屋様にてコミックELMO『ハロー・マイ・ホーム 5』をご購入のお客様に、限定ブロマイドカードを１枚プレゼントいたします。
数量限定の配布となりますので、お求めの際はぜひお近くの対象店舗をご利用ください。
※特典は、なくなり次第終了となります。※書籍の販売状況／特典の配布状況につきましてはご利用の書店さまへお問い合わせください。
あらすじ
柏木たまを（27歳）は、いわゆる「喪女」だった。
幼い頃に両親を亡くした彼女は、
同じ境遇の少年・海と共に暮らすことで
強く優しい女性へと成長していく。
最初は笑顔を見せなかった海も、
まるで実母かのようにたまをを慕い、
笑顔を取り戻していった。
そんな屋炊き、海の笑顔を奪った張本人であり、
たまをと海の遠縁の親戚である鈴木のおばさんが
また、海を引き取りたいと言い出して――。
許すことから始めよう。
過去に囚われ、過去を恨んでしまう
その前に――。
──これは血の繋がらない『家族』の最後の物語。
大人気青春学園コメディ『なつめとなつめ』2nd Season『なつめとなつめ more Perfume』もコミックELMOで好評連載中！
空翔俊介が描く青春学園コメディ「なつめとなつめ」
https://comicelmo.jp/detail/natsumetonatsume/
コミックELMO
「コミックELMO」は、マイクロマガジン社発の女性向けコミックレーベルです。
『組長娘と世話係』や、『なつめとなつめ』『#神奈川に住んでるエルフ』など、 笑って、ときめいて、ホロッと泣けるコミックが大集結！
コミックELMOの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。
