“グルメ”×“エンターテインメント”が楽しめる期間限定イベント 「新宿グルメガーデン」ライブイベント出演者決定！
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤 隆）は、新宿中央公園の特設会場にて、“グルメ”×“エンターテインメント”が楽しめる期間限定イベント「新宿グルメガーデン」を2025年11月1～3日と11月8日、9日の5日間限定で開催しており、2025年11月8日（土）、9日（日）に「新宿グルメガーデン」特設ステージにてライブイベントを行う出演者が決定しました。
＜公式ホームページ＞ https://gourmet-garden.com/
■新宿グルメガーデンとは
新宿グルメガーデンでは、多彩な料理を味わえるキッチンカーが新宿中央公園のファンモアタイム広場に集結し、様々な料理を提供いたします。ゆったりとすわって食事を楽しめるくつろぎスペースや、特設ステージではアーティスト・キッチンカーアイドルのライブパフォーマンスやキッズダンサーのダンスパフォーマンスなど、グルメだけでなくエンターテインメントも同時に楽しめるイベント空間になっています。
■キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」
【出演日時】
11月8日（土）12:30～、14:30～ ／ 11月9日（日）13:00～、14:30～
「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループ！
メンバーそれぞれがオリジナルのキッチンカーを運営し、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルとSNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
■スペシャルゲスト「GOD & SIZUKU」
【出演日時】11月9日（日）15:00～
不可能を可能に変える神懸かりなプロデューサーでハリウッドアーティストなどをプロデュースするGODと歌声の波動で世界初特許の歌声を持つ音浴特許シンガーSIZUKUのユニットでフジテレビの音楽番組のエンディングテーマを歌ったりSIZUKUは大阪関西万博ネパール館のテーマソングを歌う！
＜「新宿グルメガーデン」概要＞
イベント名：新宿グルメガーデン
開催期間：2025年 11月1日（土）～3日（月祝）、8日（土）、9日（日）
開催場所：新宿中央公園 ファンモアタイム広場（水の広場）
営業時間：午前10時～午後4時
主 催：新宿グルメガーデン実行委員会
協 力：KITCHENCAR ACADEMY、MOBICOOK、（株）ウィスコム、（株）シー・カラー
【公式ホームページ】 https://gourmet-garden.com/
【公式X】 https://x.com/gourmet__garden
【公式Instagram】 https://www.instagram.com/gourmet_garden.jp
【公式facebook】 https://www.facebook.com/gourmet.garden.jp/
