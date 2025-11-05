RFコネクタ入門：種類、用途およびアプリケーション
無線周波数（RF）とは、本質的に3 kHz～300 GHzの範囲における電磁振動周波数を指します。この周波数帯では、交流電流のエネルギーが導体から外部へ放射されます。
通信分野において、RF信号は広く利用されています。さまざまなRFコネクタは、無線周波数ケーブルと機器を接続し、信号損失を低減するために使用されます。
本稿では、RFコネクタについてより深く理解するための基本情報を解説します。
RFコネクタとは
RFコネクタは、無線周波数伝送システムにおいて電気的接続を確立するための部品です。一般的に同軸ケーブルと組み合わせて使用されるため、「RF同軸コネクタ」https://www.kinghelm.net/rf-connector/rf-series/rf-connector/ とも呼ばれます。
標準的なRFプラグは、中心導体、外部導体、および絶縁材で構成され、同軸ケーブルのシールド特性を維持します。多くのRFコネクタにはばね構造や固定機構が備わっており、挿入力を低減します。
RFコネクタにはオスとメスがあり、ラジオ放送、テレビ受信機、通信機器、レーダー、医療機器、測定装置、航空宇宙分野などで広く使用されています。優れたシールド特性により、非RF用途にも応用できます。
一部のRFコネクタは、使用前に綿密な清掃と点検が必要です。特に空気誘電型コネクタは、乾燥した清浄空気で清掃します。
RFコネクタの性別分類
標準極性（SP）：
オス：中心にピン、外側にねじ
メス：中心が穴、外側にねじ
逆極性（RP）：
オス：中心にピンが無く、ハウジング内側にねじ
メス：中心にピン、外側にねじ
無性コネクタ：
性別区分がなく、任意の同型コネクタと接続可能です。
RFコネクタの種類
■BNCコネクタ
1940年代に開発された小型バヨネット式コネクタで、現在でも最も普及しているRFコネクタの一つです。
特長
最大周波数：4 GHz
最大電圧：500 V
インピーダンス：50Ω / 75Ω
対応ケーブル：RG59, RG6, RG11等
用途：アマチュア無線、映像信号、同期信号、計測機器
■SMAコネクタ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333611&id=bodyimage1】
KH-N-SMA-Z
ねじ式結合構造を持つサブミニチュアRFコネクタ。RP-SMAの極性に注意が必要です。
特長
最大周波数：18 GHz（～26.5 GHz対応品もあり）
インピーダンス：50Ω
用途：携帯無線機、Wi-Fi、天文無線観測、アンテナ接続
■IPEX / U.FL コネクタ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333611&id=bodyimage2】
KH-IPEX3-2020
超小型RFコネクタで、PCB搭載無線モジュールに頻用。
特長
最大周波数：～6 GHz
インピーダンス：50Ω
対応ケーブル：1.13mm, 1.37mm, RG178
用途：Wi-Fi/Bluetoothモジュール、LTE、GNSSアンテナ
■MCXコネクタ
SMBより小型のスナップオン式RFコネクタ。MMCXはさらに小型モデル。
特長
最大周波数：6 GHz
インピーダンス：50Ω
対応ケーブル：RG316, RG174, RG188
用途：携帯基地局、GPS受信器、データ通信機器
■MMCXコネクタ
MCXのさらに小型版で、超小型無線機器向け。
特長
最大周波数：～6 GHz
インピーダンス：50Ω
用途：IoTデバイス、ウェアラブル機器、アンテナピグテール
■FAKRAコネクタ
自動車用途RFコネクタ。SMBベースでカラーコード付き樹脂ハウジング採用。
特長
最大周波数：～6 GHz
インピーダンス：50Ω
用途：車載GPS、4G/5Gテレマティクス、バックカメラ、AM/FM・DABモジュール
RFコネクタ選定時の5つのポイント
1. 材料と構造
導体材：真鍮／銅合金／ステンレス
メッキ：金／銀／ニッケル
絶縁：PTFE、PP
耐久性（嵌合サイクル）を確認
結合方式：
バヨネット／ねじ込み／スナップオン／プッシュオン／クイックロック
2. 電気特性
周波数帯に適合するか
インピーダンス一致（例：75Ω用途＝BNC/Fコネクタ）
3. 環境条件
温度範囲、湿度、腐食、屋外使用可否、振動耐性
4. 標準と互換性
機械仕様・電気仕様・規格（MIL、DIN、IEC、IEEE等）確認
5. コスト
IPEX/MMCX：低コスト
BNC/MCX：中価格
SMA（高精度タイプ）：高め
FAKRA：自動車規格のため最高クラス
まとめ
RFコネクタは高周波用途に欠かせず、正しい選定と適切なメンテナンスが信号品質を左右します。設計仕様、接続方式、環境条件を考慮し、用途に合ったコネクタを選択することが重要です。
