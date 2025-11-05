こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「SCORE BAJA 1000」参戦チームを「OPEN COUNTRY」でサポート
2025年「SCORE World Desert Championship」最終戦
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、米国タイヤ販売子会社Toyo Tire U.S.A. Corp.（以下TTC）とともに、11月10日（月）から16日（日）にかけて、メキシコのバハ・カリフォルニア半島で開催される第58回「SCORE BAJA 1000（スコア・バハ1000、以下BAJA 1000）」に参戦する選手チームに対し、当社製ピックアップトラック/SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」シリーズを供給し、同レースでの活躍をサポートしますのでお知らせいたします。
Alan Ampudia選手チーム（左）およびTEAM JAOS（右）の参戦車両
「SCORE World Desert Championship」の最終戦（全4戦）であるBAJA 1000は、山岳地帯や砂漠地帯などの起伏が多く変化に富んだ路面を昼夜通して走破することから、世界でも過酷なオフロードレースシリーズとして知られています。メキシコにあるバハ・カリフォルニア半島の都市エンセナーダを舞台に全長約854マイル（約1,374km）のコースで構成されており、本コースを走破するためには、ドライバーの高度な運転技術とともに、タイヤにも優れた悪路走破性と耐久性が求められます。
当社が供給する「OPEN COUNTRY」シリーズは、世界各地のオフロードレースへの参戦で培った経験をフィードバックし、開発を重ねてきた製品です。荒れた路面をしっかり捉え、走行中の衝撃に対して高い耐久性を発揮するタフネス構造を生かし、これまで数々の勝利に貢献してきました。
本レースでは、当社のサポート選手である Alan Ampudia（アラン・アンプディア）選手、Tavo Vildosola（タボ・ヴィルドソーラ）選手、Christopher Polvoorde（クリストファー・ポルヴォード）選手が率いるそれぞれのチームの車両に「OPEN COUNTRY M/T」をレース用にチューンアップした「OPEN COUNTRY M/T-R」を供給します。
また、当社と戦略的パートナーシップを締結しているSUV・四輪駆動車用総合パーツメーカーの株式会社ジャオスのレースチーム「TEAM JAOS」が今年度より投入するハイブリッド車「LEXUS GX 550h “OVERTRAI”」 に「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を供給します。
なお、本シリーズの最上位クラスであるTrophy Truck部門では、Alan Ampudia選手が開幕戦から3連勝を飾っており、BAJA 1000の優勝とシリーズ完全制覇でのチャンピオン獲得が期待されています。
「OPEN COUNTRY」シリーズの供給を通じて各選手チームの挑戦をサポートしてまいります。
■当社サポートドライバー
■TEAM JAOS（チームジャオス）
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は「SCORE World Desert Championship」をはじめとする国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。特に大型SUV車両が抜きんでて普及している北米では、それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインが高く評価されています。
また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白文字で立体的に表記したホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 https://www.toyotires.jp/product/oc/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、米国タイヤ販売子会社Toyo Tire U.S.A. Corp.（以下TTC）とともに、11月10日（月）から16日（日）にかけて、メキシコのバハ・カリフォルニア半島で開催される第58回「SCORE BAJA 1000（スコア・バハ1000、以下BAJA 1000）」に参戦する選手チームに対し、当社製ピックアップトラック/SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」シリーズを供給し、同レースでの活躍をサポートしますのでお知らせいたします。
Alan Ampudia選手チーム（左）およびTEAM JAOS（右）の参戦車両
「SCORE World Desert Championship」の最終戦（全4戦）であるBAJA 1000は、山岳地帯や砂漠地帯などの起伏が多く変化に富んだ路面を昼夜通して走破することから、世界でも過酷なオフロードレースシリーズとして知られています。メキシコにあるバハ・カリフォルニア半島の都市エンセナーダを舞台に全長約854マイル（約1,374km）のコースで構成されており、本コースを走破するためには、ドライバーの高度な運転技術とともに、タイヤにも優れた悪路走破性と耐久性が求められます。
当社が供給する「OPEN COUNTRY」シリーズは、世界各地のオフロードレースへの参戦で培った経験をフィードバックし、開発を重ねてきた製品です。荒れた路面をしっかり捉え、走行中の衝撃に対して高い耐久性を発揮するタフネス構造を生かし、これまで数々の勝利に貢献してきました。
本レースでは、当社のサポート選手である Alan Ampudia（アラン・アンプディア）選手、Tavo Vildosola（タボ・ヴィルドソーラ）選手、Christopher Polvoorde（クリストファー・ポルヴォード）選手が率いるそれぞれのチームの車両に「OPEN COUNTRY M/T」をレース用にチューンアップした「OPEN COUNTRY M/T-R」を供給します。
また、当社と戦略的パートナーシップを締結しているSUV・四輪駆動車用総合パーツメーカーの株式会社ジャオスのレースチーム「TEAM JAOS」が今年度より投入するハイブリッド車「LEXUS GX 550h “OVERTRAI”」 に「OPEN COUNTRY R/T TRAIL」を供給します。
なお、本シリーズの最上位クラスであるTrophy Truck部門では、Alan Ampudia選手が開幕戦から3連勝を飾っており、BAJA 1000の優勝とシリーズ完全制覇でのチャンピオン獲得が期待されています。
「OPEN COUNTRY」シリーズの供給を通じて各選手チームの挑戦をサポートしてまいります。
【参考資料】
■当社サポートドライバー
■TEAM JAOS（チームジャオス）
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は「SCORE World Desert Championship」をはじめとする国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。特に大型SUV車両が抜きんでて普及している北米では、それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインが高く評価されています。
また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白文字で立体的に表記したホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 https://www.toyotires.jp/product/oc/
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272