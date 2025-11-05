【燕三条の職人技】銀古美が輝く純銅ビアタンブラー--極上の一杯を楽しむ大人の贅沢ギフト
金属加工の街・新潟県燕三条で職人の手によって丁寧に仕上げられた、高級感あふれる純銅製ビアタンブラー。
外側は「銀古美（ぎんふるみ）」仕上げで、落ち着いた光沢と味わい深い質感が魅力です。
職人の技術によって生まれる独特の風合いは、一つとして同じものがない“唯一無二”の逸品。
純銅ならではの高い熱伝導率により、注いだ瞬間からビールが驚くほど冷たく、クリーミーな泡立ちを楽しめます。
家庭でもまるでバーのような贅沢な一杯を味わえると好評です。
桐箱入りで高級感も抜群。父の日や誕生日、退職祝いなど、特別な日のギフトにも最適。
使うほどに手になじみ、経年変化を楽しめるのも純銅ならではの魅力です。
伝統と革新が息づく燕三条の技で、日常のひとときを上質に彩る純銅ビアタンブラーをぜひご体感ください。
【燕三条】輝 純銅ビアタンブラー 銀古美 440ml 桐箱入り
https://naire-shop.com/naire-tamahashi-kg-04/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333578&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
外側は「銀古美（ぎんふるみ）」仕上げで、落ち着いた光沢と味わい深い質感が魅力です。
職人の技術によって生まれる独特の風合いは、一つとして同じものがない“唯一無二”の逸品。
純銅ならではの高い熱伝導率により、注いだ瞬間からビールが驚くほど冷たく、クリーミーな泡立ちを楽しめます。
家庭でもまるでバーのような贅沢な一杯を味わえると好評です。
桐箱入りで高級感も抜群。父の日や誕生日、退職祝いなど、特別な日のギフトにも最適。
使うほどに手になじみ、経年変化を楽しめるのも純銅ならではの魅力です。
伝統と革新が息づく燕三条の技で、日常のひとときを上質に彩る純銅ビアタンブラーをぜひご体感ください。
【燕三条】輝 純銅ビアタンブラー 銀古美 440ml 桐箱入り
https://naire-shop.com/naire-tamahashi-kg-04/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333578&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ