星野リゾート ネコマ マウンテンとJAPAN C.R.C.が 国内で人気の「起きたらゲレンデ」プランをインバウンド向けに本格提供開始
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）」（https://japan-crc.com/）を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、星野リゾート ネコマ マウンテンと連携し、ゲレンデでキャンピングカー宿泊ができるユニークな体験プランを開発。今冬シーズンより、訪日外国人観光客（インバウンド）向けに、2025年11月5日に販売を開始します。
これまで国内で好評を得ていた本プランは、日本の高品質なパウダースノーと、キャンピングカーという自由な宿泊スタイルを同時に体験したいという海外からのニーズに応え、インバウンド向けにサービスを拡充しました。
本プランは、キャンピングカーレンタル料に加え、滞在中のスキーリフト券、隣接するホテルの温泉利用がすべて含まれたオールインワン・パッケージです。
車両はFFヒーター（エンジン停止中も使える暖房）や4WDを備えた冬仕様で、ゲレンデ目の前の専用スペースに宿泊。目を覚ませばすぐに滑り出せる、究極のスロープサイド体験を提供します。
さらに、インバウンドのお客様が安心して利用できるよう、オンラインチャットサポートを完備。また、成田空港・羽田空港や新宿・渋谷などの都内主要駅での車両ピックアップに対応し、日本到着後すぐに特別なスノートリップを開始できます。
【プラン概要】
プラン名： 「起きたらゲレンデ」ネコマ マウンテン
特徴：
・ゲレンデ内の専用スペースでのキャンピングカー宿泊 ※ホテル客室はついていません
・レンタルキャンピングカー、リフト券、温泉利用を含むパッケージ
・空港・都内主要駅からのピックアップ対応
・外国語によるチャットサポート
・料金例： 340,000円（税込）～ （4名・2泊3日利用時）
・詳細・予約：https://japan-crc.com/hoshino_campingcar/en/
【キャンピングカー株式会社概要】
代表者： 代表取締役社長：頼定 誠
所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11-11 ＩＶＹイーストビル6階
設立： 2009年10月30日
社員数： 24人（2025年8月現在、契約社員含む）
資本金： 1000万円
事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他
URL： https://camping-car.co.jp/
■運営サイトURL
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」https://japan-crc.com/
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」https://japan-crc.com/en/
「キャンピングカー比較ナビ」https://cchikaku.com/
「レンタルキャンピングカーライフ」https://rentacarnavi.com/
防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」https://outdoor119.net/
「東京当日 PCR 検査」https://tokyopcr.com/
Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/
みんトク[イベントのクチコミやお得情報なら！] https://mintoku.ne.jp/
【ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（Japan C.R.C.）サービス概要】
「Japan C.R.C.」は、東京キャンピングカーレンタルセンターをはじめ、北海道から沖縄まで約30エリアでフランチャイズ展開をする日本最大級のキャンピングカーレンタルサービスです。
■現在展開中のエリア
新千歳、青森、岩手盛岡、仙台、福島郡山、群馬館林、埼玉、成田、厚木、木更津、千葉、東京八王子、金沢、富山、福井、山梨富士河口湖、長野飯田、静岡空港、名古屋、大阪、兵庫尼崎、京都、香川、岡山、広島、沖縄
はじめての方でも手軽にキャンピングカーの魅力を体験でき、行き先、用途、ご利用人数に合わせ、お好みの車種をお選びいただけます。（JAPAN C.R.C.予約サイト：https://japan-crc.com/）
【キャンピングカー株式会社】
フランチャイズ担当 関口 義人（セキグチ ヨシヒト） TEL:03－5577－6245
配信元企業：キャンピングカー株式会社
