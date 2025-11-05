『起きたらゲレンデ』が合言葉！星野リゾート ネコマ マウンテンで ゲレンデ徒歩10秒の「キャンピングカー車中泊プラン」を今年も予約開始 ～温泉・リフト券割引など豪華13大特典付き～
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、星野リゾート ネコマ マウンテン（福島県磐梯町）と提携し、キャンピングカーレンタルとゲレンデ目の前の専用駐車場での車中泊をセットにした特別プラン「起きたらゲレンデ」を、2025-2026シーズンの予約を2025年11月５日に販売を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333575&id=bodyimage1】
本プランは、「朝一番のパウダースノーを滑りたい」「宿泊費を抑えつつ快適なスキー体験がしたい」というニーズに応えるもので、ゲレンデまで徒歩10秒という最高の立地で、快適なキャンピングカーライフと上質なスノーリゾート体験を手軽にお楽しみいただけます。
専用予約サイト：https://japan-crc.com/hoshino_campingcar/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ ■ プランの主な特徴 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ゲレンデまで徒歩10秒！ 起きたらすぐに滑り出せる
リゾートセンター前の専用駐車場に宿泊するため、朝起きたらすぐにリフトへ直行できます。早朝の圧雪バーンや降雪後のパウダースノーを独り占めできる、最高のロケーションです。
2. 星野リゾートの温泉や施設を利用できる「豪華13大特典」
宿泊者同等の手厚いサービスが受けられます。
● 磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート「朱嶺の湯」が滞在中何度でも利用可能
● 本プラン利用者限定のリフト券特別割引
● 平日限定：ウェア・ギアレンタル無料（1人1日10,500円相当）
● 朝イチのゲレンデを楽しめるファーストライド（リフト券購入の方は通常1,500円の追加料金が無料に追加料金なし）
● ホテル内のラウンジ、温水プール、スキー場内の24時間シャワーも利用可能
● 前日夜発（アーリーピックアップ）無料で、渋滞知らずの移動を実現
3.【今季トピック】少人数向け「軽キャン」新導入！選べる2タイプ
今シーズンより、カップルや少人数での利用に最適な「軽キャン」（最大2名）を新たに導入しました。従来の広々としたファミリー向け「キャブコン」（最大6名）と合わせ、利用シーンに応じて2タイプからお選びいただけます。 全車FFヒーター搭載で車内は常に暖かく、普通免許（AT限定可）で運転可能です。
4. 選べる2つの車中泊スタイル
お客様のニーズに合わせて、2種類の駐車プランをご用意しました。
● 充実プラン: ゲレンデ内の専用駐車場を利用。電源設備付きで、雪景色の中での焚火やBBQ（※機材持参）もお楽しみいただけます。
● お手頃プラン: 南A駐車場を利用。焚火や電源は利用できませんが、価格を抑えてとことん滑りたいアクティブな方におすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333575&id=bodyimage1】
