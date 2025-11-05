乃村工藝社が空間デザインに携わったプロジェクトが「Restaurant and Bar Design Awards 2025」 にて受賞





































このたび、Restaurant & Bar Design Awards 2025（主催：Restaurant & Bar Design Awards） において、乃村工藝社 が空間デザインに携わったプロジェクトが受賞しました。この場を借りて、クライアントをはじめ、ご協力いただきましたすべての皆さまに心より御礼を申し上げます。今後とも、さまざまな社会課題解決に取組み、最適な空間、そして歓びと感動を提供してまいります。Restaurant & Bar Design Awards 2025は、レストランやバーなどの飲食空間で最も重要で影響力のあるデザインコンペティションで、今年17年目を迎え、世界で最もクリエイティブな空間とそこに関わる人々を評価し、称えるものです。Shortlist・% Arabica Egypt Cairo Roasteryクライアント：Arabica International Limited様・ESPRIT C. KEI GINZAhttps://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/esprit-c-kei-ginza/クライアント：株式会社虎玄様Restaurant and Bar Design Awards2025授賞式左：% Arabica Egypt Cairo Roastery デザイナー 青野恵太、鈴木祥平（no.10）右：ESPRIT C. KEI GINZA デザイナー 竹内宏法（A.N.D.）