神戸・北野異人館街に“食べられる多肉植物ケーキ”誕生。
医療法人発のスイーツブランド「パティスリーコンサクレ」（本社：神戸市西区、代表取締役 南辰也）は、2025年10月19日（日）に「神戸北野店」をグランドオープン。
パティスリーコンサクレ神戸北野店_外観
オープンからわずか1週間で、Instagram上の関連投稿が総閲覧数60万回を突破するなど、SNSを中心に全国から大きな注目を集めています。
神戸北野の観光エリアで新看板スイーツとして特に話題を集めたのは「BOTACA (ボタカ) 」と「HitotokiBrulee(ひとときブリュレ)」のコンサクレのこだわりスイーツです。
コンサクレ公式Instagramより抜粋したイメージ画像
北野の坂道に漂う甘い香ばしさと、まるで植物園のようなショーケース。
“見るだけで笑顔になる”スイーツが、神戸・北野の新しい観光名所を彩ります。
神戸北野店ショーケース
BOTACA販売風景
■ 多肉植物そっくりの新感覚スイーツ「BOTACA (ボタカ) 」
BOTACA（ボタカ）は、まるで本物の多肉植物のような見た目のプラントケーキ。
白あん×マスカルポーネ×コーヒースポンジを重ねたティラミス仕立てで、グリーンの色合いや質感までリアルに再現しています。
BOTACA
秋限定でコスモスと金木犀デザインも新発売
12月はポンセチア、1月は椿と季節を彩る限定BOTACA (ボタカ) を今後発売予定
秋限定BOTACA(ボタカ)：コスモスと金木犀
神戸北野店に設置しているフォトスポット
■ 神戸北野店限定「HitotokiBrulee (ひとときブリュレ)」
もう一つの看板商品は、神戸北野店限定の“ライブスイーツ”「HitotokiBrulee (ひとときブリュレ)」。
濃厚チーズクリームをサクッと香ばしいクッキーでサンドし、注文を受けてから表面をバーナーで炙る“ブリュレ仕立て”。
カスタムで選べるチーズクリーム5種
カスタムで選べるクッキー5種
5種のチーズクリームと、上・下それぞれ選べる5種のクッキーを自分好みにカスタムすることができ、最大120通りの組み合わせを楽しめます。
バーナーで炙る“ブリュレ仕立て”
仕上げの瞬間にふわっと立ちのぼる甘く香ばしい香りと、チーズクリームのコクが重なり、食べる食感も楽しめる、五感をくすぐる“体験型スイーツ”として人気を集めています。
観光地・北野の坂道で気軽に楽しめる「食べ歩きスタイル」としても注目を浴びています。
「HitotokiBrulee (ひとときブリュレ)」イメージ
■ “神戸らしさ”を感じるスイーツ体験
コンサクレ神戸北野店は、異国情緒あふれる観光地「風見鶏の館」のすぐ近くにあります。
レンガ造りの街並みが続く北野エリアの中でもひときわ落ち着いた雰囲気で、神戸北野店は観光の合間に立ち寄る方も多い人気のスイーツスポットに。
テイクアウトスイーツも見た目が可愛く、手に持って歩くだけで“映える”と評判です。
北野異人館街での食べ歩きイメージ
木の温もりとグリーンを基調にした店内では、オリジナルブレンドのコーヒーや神戸の地元企業の瓶ドリンクとともにスイーツを楽しめます。
パティスリーコンサクレ神戸北野店_店内
神戸瓶ドリンク：兵庫鉱泉所「アップル」「ワンエース」(左右)/有馬八助商店「ありまサイダー てっぽう水」(中央)
株式会社コンサクレ 代表取締役 南 辰也
■ 代表コメント
「BOTACAもHitotokiBruleeも、“お菓子を通して笑顔が生まれる瞬間”を形にしたスイーツです。
見て楽しい、香って癒され、食べて幸せになる。
神戸の街そのもののような、心がふっとゆるむひとときを届けたいと思っています。」
― 株式会社コンサクレ 代表取締役 南 辰也
■個別取材・素材提供について
テレビ・雑誌・WEBメディアでの取材、撮影、掲載のご相談をお待ちしております。
高解像度写真素材、特別ご試食券の進呈をご用意しています。
■店舗概要
PATISSERIE CONSACREZ
パティスリーコンサクレ 神戸北野店
・所在地兵庫県神戸市中央区北野町3 丁目5番13号-21
・ホームページ：https://consacrez.com/
・Instagram ：https://www.instagram.com/consacrez_kitano/
・営業時間：9:00～18:00
・定休日：なし
【お問い合わせ先】
株式会社コンサクレ 管理本部（広報担当：朝平）
Mail：info@consacrez.com
Instagram DM ：https://www.instagram.com/consacrez_kitano/
(https://www.instagram.com/consacrez_kitano/)
【会社概要】
・社名：株式会社コンサクレ
・所在地：兵庫県神戸市西区宮下1-1-5
・代表取締役：南辰也
・所属：Miotsukushiグループ（https://miotsukushi-gr.com/）
・事業内容：洋菓子製造販売