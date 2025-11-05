こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
（お知らせ）2026年版「TOYO TIRES カレンダー」を制作
TOYO TIRE株式会社は、2026年版「TOYO TIRES カレンダー」を制作しました。ご応募いただいた方の中から抽選で同カレンダーをプレゼントするキャンペーンを、本日、11月5日（水）よりスタートしますので併せてお知らせいたします。
2026年のカレンダーはコーポレートカラーである青を基調として、当社のブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。」をテーマにその世界観を表現しています。カレンダー画像には、企業CF「青を刻め」に登場する車両をはじめ、当社製タイヤを装着した青いクルマが春の林道、夏の舗装路、秋の山道、冬の雪原といった四季折々の道を走る姿が収められています。
なお、特設サイトを通じてご応募いただいた方の中から抽選で1,500名様に、同カレンダーをプレゼントいたします。昨年は8,500名を超える方々から応募があり、毎年ご好評をいただいています。
お手持ちのパソコンやスマートフォンで、同カレンダーのビジュアルをお楽しみいただける壁紙ダウンロードサイトも毎月更新予定です。詳しくは、「TOYO TIRES オリジナル壁紙／カレンダーギャラリー」（https://www.toyotires.co.jp/wallpaper/）をご確認ください。
■キャンペーン概要
名称 TOYO TIRES 2026 CALENDAR プレゼントキャンペーン
キャンペーンサイトURL https://www.toyotires.co.jp/special/calendar/
キャンペーン期間 2025年11月5日（水）～2025年11月30日（日）23:59
応募方法 キャンペーンサイト内応募フォームのアンケートに回答し応募。
（応募はお一人様1回まで）
当選発表 2025年12月末ごろ（予定）
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
カレンダー仕様 天地621mm×左右450mm
■2026年版「TOYO TIRES カレンダー」 ビジュアルイメージ
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
以 上
