いきなり！ステーキ監修「牛味付カットステーキ」第2弾『玉ねぎ醤油味』イトーヨーカドーの精肉売り場にて新発売
～オニオンとたまり醤油の旨みに香ばしいフライドガーリックがアクセント "味の三重奏"～
忙しい毎日でも自宅で「ガッツリ本格ステーキ」を手軽に！イトーヨーカドー90店舗で展開
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、「いきなり！ステーキ」監修のソースを使用した「牛味付カットステーキ（精肉）」の第2弾となる『玉ねぎ醤油味』を、2025年11月5日（水）よりイトーヨーカドーにて販売開始いたします。また、ヨークマート・ヨークフーズでは11月中旬以降順次販売を開始いたします。
■ 忙しい現代人にピッタリ！手軽に本格ステーキを。
現代の忙しいライフスタイルの中で、「美味しいステーキを食べたいけれど、外食の時間がない」「家族においしいお肉を食べさせたいけれど、調理が大変」といった場合にも、簡単調理でいきなり！ステーキらしい「ガッツリとした本格的な味わい」をご自宅の食卓でお楽しみいただけます。
本商品はフライパンで焼くだけ！油も不要で調理可能です。
■ 商品特徴：オニオン・たまり醤油・フライドガーリックの"味の三重奏"
第2弾となる『玉ねぎ醤油味』は、オニオンとたまり醤油の深い旨みに、香ばしいフライドガーリックがアクセントとして効いた、まさに"味の三重奏"をお楽しみいただける一品です。
いきなり！ステーキならではのガッツリとした食べ応えと本格的な味わいを、ご家庭で手軽に再現できるよう開発いたしました。
■ 販売店舗を大幅拡大、首都圏79店舗で展開
今回の第2弾発売に合わせ、首都圏での取り扱い店舗を大幅に拡大いたします。
【販売店舗】
●首都圏80店舗中１店舗除く全店 計79店舗（未実施店：食品館瀬谷）
●関西7店舗 中京4店舗 計11店舗
ヨークマート・ヨークフーズ：11月中旬以降順次販売開始
■ お求めやすい価格で本格ステーキを。
【販売価格】
イトーヨーカドー：100gあたり376円（税込） ※参考価格、店舗により異なります
【販売開始日】
イトーヨーカドー：2025年11月5日(水)～
ヨークマート・ヨークフーズ：11月中旬以降順次
